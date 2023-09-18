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الخليج 30 نوفمبر الفرصة الأخيرة للإيداع والمشاركة بالسحب السنوي الكبير لـ الدانة

9/18/2023 11:02:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع نهاية شهر نوفمبر المقبل، يكون قطار الإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير لحساب الدانة لربح الجائزة الكبرى بقيمة مليوني دينار قد وصل إلى محطته الأخيرة، ليبدأ العد التنازلي للإعلان عن الفائز سعيد الحظ، الذي يفوز بالجائزة يوم 18 يناير 2024. وفي إطار حرصه على مكافأة عملائه، وبمناسبة مرور 25 عاما على إطلاقها، أعلن بنك الخليج في مايو الماضي عن زيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى لسحب حساب مليونير الدانة عن عام 2023، من 1.5 مليون دينار إلى 2 مليون دينار، ليحافظ بذلك على مكانة الجائزة كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي على مستوى العالم. وبهذا، يتم تعديل جدول سحوبات حساب مليونير الدانة، الذي انطلق في عام 1998، ويتواصل للسنة الخامسة والعشرين على التوالي، ليشهد تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، ويكون السحب السنوي الكبير بقيمة مليوني دينار والنصف سنوي بقيمة مليون دينار كويتي ورابحين في سحبين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، و10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم.

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