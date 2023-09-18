مرتين الجزيرة، مرتين الحلم: نخلة جبل علي تدعوكم لمستقبل استثماري كبير

(MENAFN
- Psinv)
دبي، الإمارات العربية المتحدة - نخلة جبل علي الأيقونية، مشروع من قبل المطور الشهير نخيل، مقرر أن يعيد تعريف الرفاهية في دبي. كفصل جديد في تاريخ دبي المشهور الذي استمر 50 عامًا، هذا العجيب بشكل النخلة هو ضعف حجم سابقتها، نخلة الجميرا، ويعد بفرص استثمارية لا مثيل لها.
يُبرز سليمان حسام الدين، محلل العقارات الرائد في دبي، الابتكار والرفاهية والمرونة في سوق العقارات في دبي.
يقول: "مجتمعات دبي المائية، وخاصة نخلة جبل علي، هي شهادة على الابتكار والرفاهية والإمكانية الاستثمارية في المنطقة. تواصل المدينة وضع المعايير في صناعة العقارات، وتقديم فرص مربحة للمستثمرين. بالنسبة لأولئك الذين فاتهم الفرصة الذهبية للاستثمار في نخلة الجميرا، الآن هو الوقت المثالي للاستثمار في نخلة جبل علي. المشهد الحالي يقدم أفضل وقت للاستثمار في دبي."
نخلة جبل علي، من إبداع نخيل العقارية، هو عجيب معماري يقع في المنطقة الساحلية لدبي. بمجرد الانتهاء منه، سيكون ضعف حجم نخلة الجميرا الشهيرة، ويتميز بشاطئ طوله 68 ميلاً وسبع جزر مترابطة.
بدأ وكلاء العقارات بالفعل في التواصل مع العملاء المحتملين بشأن أسعار الفيلات والخيارات. مع توقع بدء الفيلات من 18 مليون درهم، ستتراوح هذه المنازل الفاخرة في الحجم من 5 إلى 7 غرف نوم وتحتوي على مناطق مبنية تتراوح من 7,000 إلى 20,000 قدم مربع.
ستتميز الجزيرة بفيلات ومساكن على الواجهة البحرية، وتقدم للسكان هدوءًا في حي خاص بجانب البحر. مع إمكانيتها الاستثمارية العالية، تبرز نخلة جبل علي كجذب عقاري فريد في دبي.
تعد التطوير بحياة فاخرة مع أكثر من 80 فندقًا عالميًا شهيرًا، حوالي 1,700 فيلا، و6,000 شقة. ستضم الجزيرة أيضًا عددًا من مباني الشقق، ومن المتوقع أن تتبع مبيعات الفيلات.
من المتوقع أن تشهد الثروة المالية للإمارات نموًا قويًا، ارتفاعًا من 1 تريليون دولار إلى 1.3 تريليون دولار من 2022 إلى 2027. يعزى هذا النمو إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك إمكانية الاستثمار في مشاريع مثل نخلة جبل علي.
تقدم نخلة جبل علي وصولًا سريعًا إلى المواقع الرئيسية مثل منطقة جبل علي الحرة، وطريق الشيخ زايد، وميناء جبل علي، مما يجعلها موقعًا مثاليًا للسكان والمستثمرين.
بعد توقف في عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، تم إعادة تطوير نخلة جبل علي بواسطة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة وحاكم دبي. تم الكشف عن الخطة الرئيسية في مايو 2023 وتشمل الفنادق والشواطئ والمساكن ومعالم الترفيه.
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