روسيا تعلن إسقاط 3 أهداف جوية في بيلجورود

روسيا تعلن إسقاط 3 أهداف جوية في بيلجورود
التاريخ
9/18/2023 9:23:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود على تيليجرام إن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت ثلاثة "أهداف جوية" يوم الاثنين فوق المنطقة الواقعة بجنوب روسيا.
وقال جلادكوف إن التقارير الأولية تشير إلى بعض الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء لكن لم تقع إصابات.
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