روسيا تعلن إسقاط 3 أهداف جوية في بيلجورود

أعلن فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود على تيليجرام إن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت ثلاثة "أهداف جوية" يوم الاثنين فوق المنطقة الواقعة بجنوب روسيا.

وقال جلادكوف إن التقارير الأولية تشير إلى بعض الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء لكن لم تقع إصابات.