روسيا والصين تؤكدان تقارب مواقفهما في مواجهة السياسات الأمريكية

روسيا والصين تؤكدان تقارب مواقفهما في مواجهة السياسات الأمريكية
التاريخ
9/18/2023 9:23:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أفادت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الصيني وانج يي، أكدا "تقارب مواقف كلا البلدين بخصوص أفعال الولايات المتحدة في الساحة الدولية التي تستهدف الصين وروسيا".
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "أبلغ وانج يي لافروف عن محادثاته مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بينما أبلغ وزير الخارجية الروسي نظيره الصيني بنتائج زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضاف البيان: "تم التأكيد على تقارب مواقف الأطراف بخصوص أفعال الولايات المتحدة في الساحة الدولية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بروسيا والصين بطابع معاد لهما".
يشار إلى أن وزير الخارجية الصيني وانج يي يزور روسيا في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر الجاري، لإجراء محادثات أمنية.
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