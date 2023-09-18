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روسيا والصين تؤكدان تقارب مواقفهما في مواجهة السياسات الأمريكية

9/18/2023 9:23:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أفادت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الصيني وانج يي، أكدا "تقارب مواقف كلا البلدين بخصوص أفعال الولايات المتحدة في الساحة الدولية التي تستهدف الصين وروسيا".

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "أبلغ وانج يي لافروف عن محادثاته مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بينما أبلغ وزير الخارجية الروسي نظيره الصيني بنتائج زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "تم التأكيد على تقارب مواقف الأطراف بخصوص أفعال الولايات المتحدة في الساحة الدولية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بروسيا والصين بطابع معاد لهما".

يشار إلى أن وزير الخارجية الصيني وانج يي يزور روسيا في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر الجاري، لإجراء محادثات أمنية.


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