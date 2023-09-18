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أسعار النفط ترتفع بدعم المخاوف من شح المعروض

9/18/2023 9:23:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي، إذ أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدا من المخاوف حيال شح المعروض الذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

وبحلول الساعة 0018 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 92.38 دولارا للبرميل، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغته يوم الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 27 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 94.70 دولارا للبرميل.وارتفعت الأسعار لثلاثة أسابيع متتالية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إن إنتاج النفط الأمريكي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري يتجه للانخفاض إلى 9.393 مليون برميل يوميا في أكتوبر ، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023.

وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.


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