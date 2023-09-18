أوكرانيا تشكو بولندا وسلوفاكيا والمجر بسبب حظر واردات الأغذية



أعلنت وزيرة بالحكومة الأوكرانية اليوم الاثنين إن كييف تقدمت بشكاوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر بسبب الحظر الذي فرضته هذه الدول على واردات الأغذية من أوكرانيا.

وقالت يوليا سفيريدينكو النائبة الأولى لرئيس الوزراء إن أوكرانيا تعتبر مثل هذه القيود انتهاكا للالتزامات الدولية لدول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت في بيان على موقع حكومي على الإنترنت "بالنسبة لنا فمن المهم للغاية إثبات أن الدول الأعضاء منفردة لا يمكنها حظر واردات السلع الأوكرانية. ولهذا السبب رفعنا دعاوى عبر منظمة التجارة العالمية".

وتابعت "في الوقت نفسه، نأمل ان تتراجع هذه الدول عن قيودها ولن تكون هناك حاجة لنا لتسوية علاقاتنا في المحاكم على مدى فترة طويلة من الزمن.. نحن بحاجة إلى التضامن معهم والدفاع عن مصالح المزارعين".

وأعلنت الدول الثلاث فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية يوم الجمعة بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.