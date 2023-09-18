أوكرانيا تشكو بولندا وسلوفاكيا والمجر بسبب حظر واردات الأغذية

أوكرانيا تشكو بولندا وسلوفاكيا والمجر بسبب حظر واردات الأغذية
التاريخ
9/18/2023 7:36:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت وزيرة بالحكومة الأوكرانية اليوم الاثنين إن كييف تقدمت بشكاوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر بسبب الحظر الذي فرضته هذه الدول على واردات الأغذية من أوكرانيا.
وقالت يوليا سفيريدينكو النائبة الأولى لرئيس الوزراء إن أوكرانيا تعتبر مثل هذه القيود انتهاكا للالتزامات الدولية لدول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت في بيان على موقع حكومي على الإنترنت "بالنسبة لنا فمن المهم للغاية إثبات أن الدول الأعضاء منفردة لا يمكنها حظر واردات السلع الأوكرانية. ولهذا السبب رفعنا دعاوى عبر منظمة التجارة العالمية".
وتابعت "في الوقت نفسه، نأمل ان تتراجع هذه الدول عن قيودها ولن تكون هناك حاجة لنا لتسوية علاقاتنا في المحاكم على مدى فترة طويلة من الزمن.. نحن بحاجة إلى التضامن معهم والدفاع عن مصالح المزارعين".
وأعلنت الدول الثلاث فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية يوم الجمعة بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
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