بايدن: أمريكا ستقدم 11 مليون دولار إضافية لليبيا

بايدن: أمريكا ستقدم 11 مليون دولار إضافية لليبيا
التاريخ
9/18/2023 7:36:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن الرئيس الأمريكي جو
بايدن إن الولايات المتحدة ستقدم 11 مليون دولار إضافية للمنظمات المحلية والدولية التي تسعى لتلبية الاحتياجات الإنسانية في ليبيا بعد الفيضانات المدمرة.
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