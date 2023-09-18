ألمانيا تعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو



نقلت صحيفة بيلد عن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قوله الاثنين إن ألمانيا سترسل إلى أوكرانيا ذخيرة إضافية ومركبات مدرعة وأنظمة لإزالة الألغام في إطار حزمة مساعدات جديدة قيمتها 400 مليون يورو (427.84 مليون دولار) لكنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن إرسال صواريخ كروز من طراز توروس.

وأضاف الوزير أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بذخائر إضافية متنوعة، منها صواريخ مضادة للألغام بالإضافة إلى خطط لإرسال ملابس ومولدات الكهرباء والحرارة لفصل الشتاء المقبل.

ونسبت الصحيفة إلى بيستوريوس قوله "في المجمل تبلغ قيمة الحزمة 400 مليون يورو".



