ألمانيا تعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو

ألمانيا تعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو
التاريخ
9/18/2023 7:36:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
نقلت صحيفة بيلد عن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قوله الاثنين إن ألمانيا سترسل إلى أوكرانيا ذخيرة إضافية ومركبات مدرعة وأنظمة لإزالة الألغام في إطار حزمة مساعدات جديدة قيمتها 400 مليون يورو (427.84 مليون دولار) لكنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن إرسال صواريخ كروز من طراز توروس.
وأضاف الوزير أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بذخائر إضافية متنوعة، منها صواريخ مضادة للألغام بالإضافة إلى خطط لإرسال ملابس ومولدات الكهرباء والحرارة لفصل الشتاء المقبل.
ونسبت الصحيفة إلى بيستوريوس قوله "في المجمل تبلغ قيمة الحزمة 400 مليون يورو".
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