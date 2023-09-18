ليبية يعتصرها الحزن على عائلتها: أتمنى أن أجد ولو جثة واحدة

بعد أسبوع من كارثة فيضانات وسيول ضربت درنة الليبية، تجثو صابرين على يديها وركبتيها وسط حطام وأنقاض منزل أخيها وهي تحفر بيديها على أمل أن تصل بأي طريقة للعائلة المدفونة تحت الركام وهي تناديهم وتنتحب.

وقالت صابرين وهي تبكي بحرقة "يا الله.. يا الله.. يا ربي... لو نقدر نشيلها.. نشيلها بيدي.. نطلع حتى جثة بس، نقول خلاص اتريحنا عليهم. يا تيم يا تيم، تيم ويزن ولقمان وسلمى وتماضر وحكيم وزوجته يا ربي.. يا ويلتي وينكم؟ يا ربي حتى جثة بس يا ربي رحمتك بينا يا ربي".

ولا تزال العائلات في المدينة، بعد أسبوع من الفيضانات والسيول التي جرفت وسط المدينة وقذفت به في البحر، تحاول استيعاب حجم الخسائر الإنسانية والمادية الفادحة للكارثة ويعتصرها الحزن على من راحوا من أحبائهم بينما تطاردهم الهواجس بشأن مصير المفقودين المجهول.

وتحول وسط درنة إلى أرض قاحلة وتنتشر الكلاب الضالة بين أكوام الحطام الموحلة التي كانت يوما من الأيام بنايات ومنازل. وتقف بعض المباني الأخرى بالكاد في مشهد غريب مستندة على طوابق أرضية دمرتها المياه تقريبا.

وقبل أسبوع، انهار سدان في المدينة تحت وطأة عاصفة عاتية وأمطار غزيرة مما أطلق سيلا ضخما من المياه صوب وادي نهر موسمي جاف يمر عبر وسط المدينة التي يقطنها نحو 120 ألف نسمة.

وتسببت الكارثة في مقتل الآلاف وفقد الآلاف. وقدم مسؤولون يستخدمون طرقا مختلفة لحساب الأعداد بيانات شديدة التباين بشأن حصيلة الضحايا حتى الآن.

ويقدر رئيس بلدية درنة أن أكثر من 20 ألفا فقدوا بينما أكدت منظمة الصحة العالمية مقتل 3922.

وقال مصدر بفريق البحث لرويترز اليوم إنه تم انتشال 283 جثة في المجمل من البحر منذ بدء عمليات البحث ولا يزال هناك الكثير من الجثث التي يمكن العثور عليها. لكن الفرق لا تجد سوى أجزاء من الجثث بسبب تحللها.

لكن صابرين وسكان آخرين ينتابهم الحزن على آلاف ليسوا في قوائم القتلى المؤكدة. وتتأمل العمة صورة لابن أخيها الصغير على هاتفها المحمول وهو يحمل هرة صغيرة على يديه قبل الكارثة.

وقالت وهي لا تتماسك نفسها من البكاء "المكان اللي كانوا يلعبوا فيه.. كانوا قاعدين هنا.. كانوا يطلعوا ويخشوا ويجوني ونجيهم.. معاش فيه شي باقي. السيل خد كل حاجة، كل شي، خذهم وخذ لعبهم، خذ كتبهم.. خذ أبوهم، خذ أمهم".

بالنسبة لأحمد عاشور (62 عاما) فإن تلاشي الأمل في العثور على ناجين يعني أن عليه أن يتقبل واقع فقده لابنته وتركها لرضيعتها البالغة من العمر ثلاثة أشهر ليربيها.

ويقول "فقدت ابنتي. أمها مقتنعة أنها لا تزال على قيد الحياة. وأنا سلمت أنها توفيت... تركت لنا رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر". وفقد عاشور أيضا أكبر شقيقاته وابنتها. وقال "عندما عرفنا ما حدث للآخرين يمكننا أن نتقبل كل ما جرى لنا".

من جانبه جلس الأب المكلوم أحمد كسار (69 عاما) أمام منزله المدمر وفي يده سيجارة تكاد تحرق اصبعيه ودموعه تنهمر في صمت على أبنائه الأربعة الذين فقدهم، وهم ابنتان وابنان، غرقوا داخل منزلهم الذي غمرته مياه الفيضانات دون أن يتمكنوا من الهرب قبل أن ترتفع المياه للسقف.

وظل يردد "كارثة.. كارثة. صرت وحدي الآن". ونجا أحمد لأنه كان في مصر سعيا لعلاج طبي قبل أن تضرب العاصفة درنة مباشرة.

وقال "لا يحزنني موتهم فحسب. يحزنني أنني غادرت ولم أتمكن من القيام بدوري كوالد لهم، لأضمن مستقبل أولادي".

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