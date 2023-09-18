الهلال الأحمر يوسع عملياته في ليبيا وتقسيم درنة لـ3 مناطق خوفاً من الأوبئة

وسعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، نطاق عملياتها الإغاثية وبرامجها الإنسانية للمتأثرين من الإعصار والسيول والفيضانات في ليبيا.

وقدمت الهيئة المزيد من المساعدات التي تضمنت المواد الغذائية والإيوائية والطرود الصحية ومستلزمات الإسعافات الأولية وغيرها من الاحتياجات الضرورية، لآلاف الناجين والنازحين في عدد من المناطق شرقي ليبيا.

وأعلن مسؤول ليبي تقسيم مدينة درنة، التي ضربتها الفيضانات، إلى 3 مناطق حسب حجم الضرر، خوفاً من انتشار الأوبئة.

وقال المسؤول إن المنطقة الأولى هي المنطقة التي لا يمكن العيش فيها، ويجب أن تخلى من السكان، والثانية هي المنطقة الهشة التي غمرتها المياه، ولكن العيش فيها يشكل خطورة على الأفراد، أما المنطقة الثالثة، وهي القابلة للعيش.

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