الهلال الأحمر يوسع عملياته في ليبيا وتقسيم درنة لـ3 مناطق خوفاً من الأوبئة

الهلال الأحمر يوسع عملياته في ليبيا وتقسيم درنة لـ3 مناطق خوفاً من الأوبئة
التاريخ
9/18/2023 7:36:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
وسعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، نطاق عملياتها الإغاثية وبرامجها الإنسانية للمتأثرين من الإعصار والسيول والفيضانات في ليبيا.
وقدمت الهيئة المزيد من المساعدات التي تضمنت المواد الغذائية والإيوائية والطرود الصحية ومستلزمات الإسعافات الأولية وغيرها من الاحتياجات الضرورية، لآلاف الناجين والنازحين في عدد من المناطق شرقي ليبيا.
وأعلن مسؤول ليبي تقسيم مدينة درنة، التي ضربتها الفيضانات، إلى 3 مناطق حسب حجم الضرر، خوفاً من انتشار الأوبئة.
وقال المسؤول إن المنطقة الأولى هي المنطقة التي لا يمكن العيش فيها، ويجب أن تخلى من السكان، والثانية هي المنطقة الهشة التي غمرتها المياه، ولكن العيش فيها يشكل خطورة على الأفراد، أما المنطقة الثالثة، وهي القابلة للعيش.
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