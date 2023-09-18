النفط يغلق على ارتفاع وسط توقعات بنقص المعروض

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع الاثنين مدعومة بتوقعات نقص المعروض بسبب تمديد السعودية وروسيا خفض إنتاجهما وقلة إمدادات النفط الصخري، مما طغى على المخاوف بشأن الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 50 سنتا عند التسوية إلى 94.43 دولار للبرميل بعد أن قفزت إلى 94.45 دولارا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا إلى 91.48 دولارا.

ومددت السعودية وروسيا هذا الشهر خفض الإنتاج 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري انخفاض إنتاج النفط الأمريكي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2023.

ودافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات.

وحذر الأمير عبد العزيز من استمرار عدم اليقين بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمعالجة التضخم.

وواصل خاما برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعهما للأسبوع الثالث على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر ويتجهان نحو تحقيق أكبر ارتفاع فصلي لهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في الربع الأول من 2022.

وقال دينيس كيسلر نائب الرئيس الأول للتداول لدى بي.أو.كيه فايننشال إن سوق النفط تشهد بعض عمليات جني الأرباح.

وانضم سيتي بنك الاثنين لقائمة البنوك التي تتوقع تجاوز أسعار خام برنت 100 دولار للبرميل هذا العام.

وقال مايك ويرث الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك في مقابلة مع بلومبرج نيوز إنه يعتقد أن النفط سيتجاوز 100 دولار للبرميل أيضا.

وقال محللون في إيه.إن.زد إن تخفيض السعودية وروسيا إنتاجهما قد يؤدي إلى عجز قدره مليوني برميل يوميا في الربع الرابع وإن السحب من المخزونات قد يترك السوق عرضة لمزيد من الارتفاعات في الأسعار في عام 2024.