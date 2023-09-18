الأفراد أكبر المقترضين من المصارف الإسلامية بـ151 ملياراً

كشفت بيانات حديثة للمصرف المركزي أن فئة الأفراد هم أكبر المقترضين من المصارف الإسلامية بمجمل 151.3 مليار درهم وبحصة 37% من مجمل الرصيد التراكمي المسجل لقروض المقيمين الممنوح من المصارف الإسلامية حتى نهاية يوليو من سنة 2023.

وتصدرت القروض الشخصية للأفراد على مدار عام كامل فئات العملاء المقترضين من المصارف الإسلامية مقارنة بنسبتها البالغة 23% من مجمل القروض الإسلامية في يوليو من سنة 2022 والتي كانت دون الحصة المسجلة لقطاع الأعمال 23.2% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع اقتراض الأفراد من المصارف الإسلامية بنحو 12 مليار درهم وهي قروض جديدة في عام المقارنة فيما شكلت القروض الإسلامية 38% من مجمل رصيد القروض الشخصية الممنوح من مصارف الدولة كافة لعملائها الأفراد المقيمين بوجه عام حتى نهاية يوليو الماضي.

وعززت المصارف الإسلامية مراكزها المالية حتى يوليو من سنة 2023 لترفع مجمل أصولها إلى نحو 666 مليار درهم بإضافة 62 ملياراً إلى قاعدة الأصول مقارنة بإجمالها المسجل 604 مليارات درهم في يوليو من العام الماضي لتقرب حصتها من 20% من مجمل الأصول المصرفية للمصارف العاملة في الدولة.

كما توجهت تلك المصارف نحو توسعة محافظها الاستثمارية لتبلغ حصتها 21% من مجمل استثمارات المصارف بشكل عام في نهاية يوليو من سنة 2023 مضيفة نحو 26 مليار درهم إلى مجمل استثماراتها على مدار فترة العام لترتفع من 96 مليار درهم إلى 122 مليار درهم.