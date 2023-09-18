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«البنك الدولي»: تميّز الشمول المالي في الإمارات

9/18/2023 7:36:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر ((البنك الدولي)) أن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي تحرص على التشاور بصفة منتظمة مع المستهلكين والمستفيدين قبل اتخاذ التدابير القانونية الرسمية المتعلقة بتنظيم الخدمات المالية، ضمن مجموعة من الدول التي أجرى البنك دراسة لإجراءات وتدابير الشمول المالي لديها.

وأصدر البنك مؤخراً تقرير الحالة العالمية للشمول المالي وحماية المستهلكين 2022، تناول فيها أبرز تدابير الشمول المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية التي تبنتها الدول 2022.

وأكد التقرير أن الإمارات هي الدولة الوحيدة ضمن عينة دول خضعت للدراسة التي حرصت على التشاور بصفة رسمية مع المستهلكين، قبل اتخاذ رسمي بشأن تنظيم الخدمات المالية التي يستفيدون منها، موضحاً أن الإمارات كانت تُجري المشاورات مع المستهلكين بصفة متكررة.

وأضاف ((البنك الدولي))، أن المشاورات كانت تتخذ في شكل مناقشات عامة أوعبر الجهات ذات الصلة.

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