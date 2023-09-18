تحديث أوزان الشركات بالمؤشر الإسلامي لـ«دبي المالي»

أعلن سوق دبي المالي، تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر الإسلامي وفق المراجعة ربع السنوية، اعتباراً من جلسة التداول أمس. ووفقاً للتحديث، جاءت كل من ((إعمار العقارية)) وبنك دبي الإسلامي وهيئة كهرباء ومياه دبي ((ديوا)) في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنحو 10% لكل منهم، تلتها العربية للطيران بنسبة 8.4%.