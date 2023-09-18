تحديث أوزان الشركات بالمؤشر الإسلامي لـ«دبي المالي»

تحديث أوزان الشركات بالمؤشر الإسلامي لـ«دبي المالي»
التاريخ
9/18/2023 7:36:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن سوق دبي المالي، تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر الإسلامي وفق المراجعة ربع السنوية، اعتباراً من جلسة التداول أمس. ووفقاً للتحديث، جاءت كل من ((إعمار العقارية)) وبنك دبي الإسلامي وهيئة كهرباء ومياه دبي ((ديوا)) في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنحو 10% لكل منهم، تلتها العربية للطيران بنسبة 8.4%.
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