أبوظبي تستعرض الفرص في «سوق الأسهم الدولية» بأوروبا

يشارك وفد رفيع المستوى من أبوظبي في فعاليات مؤتمر ((سوق الأسهم الدولية IPEM 2023)). وينعقد هذا المؤتمر الرائد على مستوى قطاع رأس المال الخاص، في العاصمة الفرنسية باريس من 18 إلى 20 سبتمبر 2023.

وتسعى مؤسسات أبوظبي المشاركة في مؤتمر ((سوق الأسهم الدولية IPEM 2023)) في باريس لعرض خبراتها الجماعية واستراتيجياتها المدروسة ونهجها التعاوني، للمساهمة في تحقيق الهدف الشامل للمؤتمر والمتمثل بتحديد مستقبل أسواق رأس المال الخاصة وقدرتها على الأداء المتفوق والمستدام.