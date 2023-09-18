أبوظبي تستعرض الفرص في «سوق الأسهم الدولية» بأوروبا

أبوظبي تستعرض الفرص في «سوق الأسهم الدولية» بأوروبا
التاريخ
9/18/2023 7:36:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
يشارك وفد رفيع المستوى من أبوظبي في فعاليات مؤتمر ((سوق الأسهم الدولية IPEM 2023)). وينعقد هذا المؤتمر الرائد على مستوى قطاع رأس المال الخاص، في العاصمة الفرنسية باريس من 18 إلى 20 سبتمبر 2023.
وتسعى مؤسسات أبوظبي المشاركة في مؤتمر ((سوق الأسهم الدولية IPEM 2023)) في باريس لعرض خبراتها الجماعية واستراتيجياتها المدروسة ونهجها التعاوني، للمساهمة في تحقيق الهدف الشامل للمؤتمر والمتمثل بتحديد مستقبل أسواق رأس المال الخاصة وقدرتها على الأداء المتفوق والمستدام.
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