«إي آي إتش» تستحوذ على حصة في مجموعة صيدلية العين

أعلنت ((إي آي إتش إثمار الدولية القابضة))؛ الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن استحواذها على حصة في مجموعة صيدلية العين، كأول استثمارات شركة ((هيلث بلاس القابضة))، التابعة لـ ((إي آي إتش)) التي تُمثل ذراعها الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية، وجزءاً من رؤيتها الاستراتيجية للتوسع في هذا القطاع الحيوي. وتُعتبر مجموعة صيدلية العين من الشركات الرائدة لأكثر من أربعة عقود، حيث حازت على اعتراف واسع النطاق كمزود رائد للخدمات الصحيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمتلك شبكة واسعة من الفروع في جميع أنحاء الدولة.

وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي آي إتش، قائلاً: ((يُمثل استحواذنا على حصة في مجموعة صيدلية العين خطوةً هامة تأتي في إطار التزامنا بتعزيز وجودنا في قطاع الرعاية الصحية، وهو ما يتوافق مع رؤيتنا في ضرورة تنويع مصادر الاستثمار، بهدف توفير قيمة إضافية ومستدامة للمستثمرين تحقق أفضل العوائد لهم، لذلك فإن شركة هيلث بلاس القابضة ستركز عملها في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك الصيدليات والمستشفيات والعيادات، بالإضافة لمختلف مجالات هذا القطاع)).