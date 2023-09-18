«مالية عجمان» تناقش تعزيز كفاءة الدفع الذكي
التاريخ
9/18/2023 7:36:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
عقدت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل بعنوان ((تحسين تجربة المتعامل)) لاستكشاف سبُل تطوير منظومتها المبتكرة للدفع الذكي المتمثلة في منصة ((سداد عجمان)) و((المحفظة الرقمية)).
وأشارت دائرة المالية في عجمان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن نطاق نهج التحسين المستمر الذي تتبنّاه الدائرة؛ لضمان تقديم خدمات مالية متميّزة ومُستدامة تدعم التحوُّل الرقمي والاقتصاد الأخضر في إمارة عجمان، وتسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة وسعادة أفراد المجتمع المحلي.
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