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«مالية عجمان» تناقش تعزيز كفاءة الدفع الذكي

9/18/2023 7:36:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عقدت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل بعنوان ((تحسين تجربة المتعامل)) لاستكشاف سبُل تطوير منظومتها المبتكرة للدفع الذكي المتمثلة في منصة ((سداد عجمان)) و((المحفظة الرقمية)).

وأشارت دائرة المالية في عجمان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن نطاق نهج التحسين المستمر الذي تتبنّاه الدائرة؛ لضمان تقديم خدمات مالية متميّزة ومُستدامة تدعم التحوُّل الرقمي والاقتصاد الأخضر في إمارة عجمان، وتسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة وسعادة أفراد المجتمع المحلي.

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