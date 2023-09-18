«برجيل القابضة» تمنح «أوراكل هيلث» عقداً بقيمة 125 مليون درهم

«برجيل القابضة» تمنح «أوراكل هيلث» عقداً بقيمة 125 مليون درهم
التاريخ
9/18/2023 7:36:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي، إحدى منصات الرعاية الصحية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موافقة مجلس إدارتها على الدخول في اتفاقية استراتيجية مع أوراكل هيلث. وستشهد الاتفاقية اعتماد المجموعة لحل السجلات الطبية الالكترونية من أوراكل هيلث، بهدف توفير خدمات سريرية محسنة بشكل كبير، إضافة إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية والمالية.
ووافق مجلس إدارة برجيل على منح عقد خدمة بقيمة 125 مليون درهم لشركة أوراكل هيلث من أجل إنشاء منصة السجلات الطبية الالكترونية المتكاملة ومتعددة القنوات، والتي تتيح تكامل منظومة الخدمات السريرية الشاملة التابعة لبرجيل عبر شبكتها.
وباعتبارها واحدة من أوائل مقدمي الرعاية الصحية إقليميا الذين اعتمدوا حل السجلات الطبيعة الالكترونية الجديد من أوراكل هيلث، ستتمكن برجيل من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها لخلق القيمة عبر التكنولوجيا مع تحسين النتائج السريرية وتجربة المرضى.
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