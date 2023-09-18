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«برجيل القابضة» تمنح «أوراكل هيلث» عقداً بقيمة 125 مليون درهم

9/18/2023 7:36:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي، إحدى منصات الرعاية الصحية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موافقة مجلس إدارتها على الدخول في اتفاقية استراتيجية مع أوراكل هيلث. وستشهد الاتفاقية اعتماد المجموعة لحل السجلات الطبية الالكترونية من أوراكل هيلث، بهدف توفير خدمات سريرية محسنة بشكل كبير، إضافة إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية والمالية.

ووافق مجلس إدارة برجيل على منح عقد خدمة بقيمة 125 مليون درهم لشركة أوراكل هيلث من أجل إنشاء منصة السجلات الطبية الالكترونية المتكاملة ومتعددة القنوات، والتي تتيح تكامل منظومة الخدمات السريرية الشاملة التابعة لبرجيل عبر شبكتها.

وباعتبارها واحدة من أوائل مقدمي الرعاية الصحية إقليميا الذين اعتمدوا حل السجلات الطبيعة الالكترونية الجديد من أوراكل هيلث، ستتمكن برجيل من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها لخلق القيمة عبر التكنولوجيا مع تحسين النتائج السريرية وتجربة المرضى.

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