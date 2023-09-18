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«&E» تحصل على شهادة المستوى الرابع من رابطة المحطات الأرضية

9/18/2023 7:36:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((&e)) أمس حصولها على شهادة المستوى الرابع من الرابطة العالمية لمحطات الاتصال الأرضية، وذلك ضمن البرنامج الخاص بتقييم أداء محطات الاتصال لتحصل محطتا طوي السامان في الشارقة، وجبل علي في دبي، على هذا التقييم الأعلى في البرنامج.

وانضمت ((&e)) لهذا البرنامج ضمن مجموعة مختارة من الشركات، لتصبح بذلك الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثانية عشرة على مستوى العالم التي تحصل على مثل هذه الشهادة المرموقة في قطاع الاتصالات، إذ يخضع برنامج شهادة محطات الاتصال إلى عملية تقييم دقيقة، وتعد شهادة ((المستوى الرابع)) هي الأعلى والأكثر تميزاً.

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح ((&e)) في إنشاء بيئة ملائمة لمشغلي الأقمار الصناعية ومقدمي الخدمات، وتسخير كافة قدراتها لتقديم حلول الأقمار الصناعية المصممة خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية، ويعزز أيضاً دعمها لمجموعات الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) والمدار الأرضي المتوسط (MEO).

قال نبيل بكوش، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في ((&e))، إن دولة الإمارات تتمتع اليوم بمكانة عالمية في قطاع البث الفضائي والاتصال عبر الأقمار الصناعية، باحتضانها لمجموعة شاملة من الخدمات التي تدعم ازدهار أعمال هذا القطاع وتعزز المكانة الرائدة للدولة في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وتابع قائلاً: تؤكد شهادة المستوى 4 من الرابطة العالمية لمحطات الاتصال الأرضية التزامنا المتواصل للمساهمة في بناء بنية تحتية قوية للأقمار الصناعية في دولة الإمارات، وتعكس التفاني المستمر لكوادرنا والتزامها بالابتكار لتوفير أعلى معايير الجودة والأمان والكفاءة.

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