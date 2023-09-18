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«استثمر في الشارقة» يروج للإمارة بمعرض في ألمانيا

9/18/2023 7:36:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، في إطار جهوده للترويج للإمارة وجهة استثمارية عالمية، في معرض إدارة الاستثمار IME 2023 في فرانكفورت بألمانيا في يومي 14 و15 سبتمبر، وتحت شعار ((بناء الجسور))، ويستضيف أكثر من 1100 مشارك، ونحو 70 متحدثاً من 45 دولة.

وقام ((استثمر في الشارقة)) برئاسة محمد المشرخ، المدير التنفيذي، ومشاركة حمد الشامسي، مدير الاستثمار للترويج الإقليمي، ولطيفة آل علي، رئيسة قسم التسويق والعلاقات العامة في استثمر في الشارقة، بعقد سلسلة من اللقاءات للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في الشارقة وعرض مسار نمو القطاعات الحديثة والحيوية وما تتيحه من فرص للمستثمرين العالميين، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون بمجتمع الأعمال الألماني والعالمي.

وخصّص ((استثمر في الشارقة)) جناحاً في المعرض استعرض فيه المزايا الاستراتيجية والتسهيلات التي توفرها الشارقة

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