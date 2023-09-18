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775.7 مليار دولار حجم قطاع الصكوك عالمياً بنهاية 2021 بنمو %12

9/18/2023 7:36:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن قطاع الصكوك يعد حالياً ثاني أهم قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بعد البنوك الإسلامية ويمثل ما نسبته 83 % من قطاع أسواق المال الإسلامية، وما نسبته 25 % من حجم الصناعة المالية الإسلامية.

وأضاف الحميدي، في كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية ((الصكوك ودورها في التمويل))، التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالصندوق، أن حجم قطاع الصكوك وصل إلى ما قيمته 775.7 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو قدره 12 % على أساس سنوي.

وذكر الحميدي أن الدول العربية تُولي أهمية خاصة لقطاع التمويل الإسلامي، تتجلى من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها في مجال تعزيز البنوك الإسلامية وقطاع التكافل وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، وهو ما جعلها تتبوأ المكانة الأولى في هذه الصناعة، حيث تستحوذ على ما يزيد عن نصف أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.

MENAFN18092023000110011019ID1107094207

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