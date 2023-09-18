سوق دبي يرتفع بدعم أسهم الصناعة والخدمات الاستهلاكية

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.12 % أو ما يعادل 5.02 نقاط إلى مستوى 4048.42 في أولى جلسات الأسبوع، بدعم أسهم الصناعة والخدمات الاستهلاكية، حيث تصدر قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعات قطاعات السوق بنسبة 1.77 %، تلاه قطاع الصناعة 1.76 %.

واستحوذ ((الإمارات دبي الوطني)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الجلسة بنحو 68.3 مليون درهم مغلقاً عند 17.3 درهماً، تلاه ((إعمار العقارية)) بسيولة 50.44 مليون درهم، ثم ((الخليج للملاحة)) جاذباً 36.75 مليون درهم.

وقاد سهما ((الخليج للملاحة)) و((العربية للطيران)) ارتفاعات 18 شركة بسوق دبي، وارتفعا 3.7 % و3.3 % على التوالي.

وصعدت في سوق دبي أسهم ((أوراسكوم للإنشاءات)) 2.4%، و((اكتتاب القابضة)) 2.2 %، و((أرامكس)) 1.4 %، فيما استقر ((إعمار العقارية)) عند سعر 7.05 دراهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9817.04 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.64 %، خلال جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 207.45 ملايين درهم خلال الجلسة، تلاه ((ملتيبلاي)) جاذباً 157.5 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 125.98 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي خلال الجلسة أسهم ((أي دي سي كوربوريشن)) 14.98 % بالحد الأقصى، و((الاتحاد للتأمين)) 13.3 %، و((رابكو للاستثمار)) 7.6 %، و((أبوظبي الوطنية لمواد البناء)) 5 %، و((منازل)) 3.5 %.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس سيولة بأكثر من 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و305.6 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 319.5 مليون سهم عبر تنفيذ 21.4 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.544 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.859 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و684.9 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.