«دبي لصناعات الطيران» تنجز صفقة تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار

أعلنت دبي لصناعات الطيران المحدودة، أنها وقّعت صفقة تمويل جديدة متعددة الشرائح، وأن هيكلة التمويل تمت على شكل مزيج من التسهيلات الائتمانية المتجددة وتسهيلات تمويل لأجل، وبحيث يتكون كل منها من شرائح تقليدية وإسلامية، فيما تولى كل من بنك ((إتش إس بي سي)) و((بنك جي بي مورغان)) دور المدير المشترك والمرتب الرئيس المشترك للصفقة.

وعلى ضوء الطلب الكبير، حققت الصفقة أكثر من ضعف الحجم الأولي المتوقع للاكتتاب، وتم إغلاقها عند مبلغ 1.6 مليار دولار، بمشاركة مجموعة من 26 ممولاً، ما جعلها أكبر تمويل بقرض مصرفي تجمعه دبي لصناعات الطيران حتى الآن.

ومكنت صفقة التمويل شركة دبي لصناعات الطيران، من الاستفادة من السيولة المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى تعزيز علاقاتها المصرفية القائمة في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، وسيتم توظيف عائدات الصفقة لدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة، وإعادة تمويل تسهيلات ائتمانية مستحقة.

وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: ((نحن سعداء للغاية بالنتائج الاستثنائية التي حققها مديرو الاكتتاب المشتركون، الذين أظهروا مزيجاً من القدرات القيادية الفعالة، والحكم السليم على السوق، وهو ما مكن ((دبي لصناعات الطيران)) من تنفيذ صفقة تمويل ناجحة لدعم استراتيجية الشركة)).

وأضاف: ((إن إغلاق صفقة التسهيلات التمويلية، فضلاً عن زيادة حجم الاكتتاب وتجاوز قيمته المتوقعة، يؤكد الدعم والثقة التي أبدتها البنوك لشركة دبي لصناعات الطيران وآفاق نموها المستقبلية، وستسمح هذه التسهيلات للشركة بالحفاظ على سيولتها القوية، ودعم متطلبات التمويل الخاصة بعملية الاستحواذ التي أعلنا عنها مؤخراً)).

وقالت شيخة المري رئيسة الحوكمة والشركات في ((إتش إس بي سي دبي)): ((يتمتع بنك ((إتش إس بي سي)) بعلاقة طويلة الأمد مع ((دبي لصناعات الطيران))، ويعكس الطلب القوي على هذه الصفقة التاريخية من المستثمرين، عبر مجموعة واسعة من المناطق الجغرافية، والذي أدى إلى زيادة كبيرة في حجمها النهائي، بوضوح كيف نوظف قوة شبكتنا بالنيابة عن عملائنا)).

وقال عمران زيدي رئيس الخدمات المصرفية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في ((جي بي مورغان)): ((إن هذه الصفقة حظيت بإقبال كبير، وتجاوزت القيمة المستهدفة للاكتتاب، ما يؤكد ثقة المستثمرين في أداء شركة دبي لصناعات الطيران)).