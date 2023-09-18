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تحسين منظومة التخليص الجمركي بأبوظبي

9/18/2023 7:36:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تحسينات جديدة لمنظومة التخليص قبل الوصول وتصاريح عبور الشاحنات عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية من خلال خدمة ((إصدار تصريح عبور شاحنة))، والتي ستسهل عملية إصدار البيان الجمركي قبل وصول شاحنات النقل للمنفذ البري بما يدعم تنظيم العبور ويعزز الانسيابية ويسهم في تقليص أزمان التخليص والإفراج عن البضائع لتسهيل حركة التجارة عبر الإمارة، وذلك في إطار جهودها لتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وتم تفعيل التحسينات الجديدة اعتباراً من أمس 18 سبتمبر عبر منفذ الغويفات البري الحدودي كمرحلة أولى.

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