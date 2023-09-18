1.5 مليار درهم تصرفات عقارية بعجمان في أغسطس

كشف المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن التصرفات العقارية حققت خلال شهر أغسطس الماضي، نمواً كبيراً بنسبة 61.5 %، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات 1.5 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 665 مليون درهم.

وقال المهيري: إن منطقة ((الحليو 2)) شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 40 مليون درهم، لافتاً إلى أن الأداء الإيجابي للسوق العقاري، والأرقام الاستثنائية المسجلة، تؤكد مدى جاذبية الاستثمارات العقارية في عجمان، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على العقارات بمختلف فئاتها، وملاءمة الأسعار لاحتياجات المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية متكاملة، وأسلوب حياة عصري ومريح.

وأضاف أن الدائرة سجلت 199 عملية رهن خلال الشهر الماضي، بلغت قيمتها الإجمالية 741 مليون درهم، مشيراً إلى تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 98.5 مليون درهم في منطقة ((العامرة)).

وعن قائمة الأحياء الأكثر تداولاً خلال أغسطس الماضي، قال مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن حي ((الياسمين)) جاء على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من ((الزاهية)) و((الحليو 2))، فيما تصدر مشروع ((مدينة الإمارات)) قائمة المشاريع الرئيسة الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي ((عجمان ون)) و((أبراج المدينة)).