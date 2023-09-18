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قادة أعمال ومستثمرون عالميون ضمن قمة سوبر بريدج بدبي في أكتوبر

9/18/2023 7:35:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستضيف متحف المستقبل بدبي فعاليات النسخة الأولى لقمة ((سوبر بريدج))، والتي تقام يومي 16 و17 أكتوبر 2023 بمشاركة أكثر من 500 من قادة الأعمال والسياسة والثقافة ومستثمرين عالميين من 20 دولة، تمثل الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم.

وتنعقد قمة ((سوبر بريدج)) بالتزامن مع النسخة 43 لمعرض جيتكس جلوبال، الحدث الأكبر في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، والذي تستضيفه دبي وينظمه مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين التنفيذيين والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا من 170 دولة.

وسيتحدث في القمة مجموعة من الخبراء والقادة من مختلف الدول وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من بينهم الدكتور توان لي أهن، مدير الاستثمار الرئيسي في دارجون كابيتال في فيتنام، و تاكاشي ماروياما، مدير الاستثمار في ((أسيت مانجمنت ون))، ثاني أكبر صندوق إدارة أصول في اليابان بنصف تريليون دولار من الأصول المدارة، وذلك إلى جانب أكثر من 60 متحدثاً من دول مختلفة. وسيناقش الدكتور توان لي أهن، وتاكاشي ماروياما خلال القمة، القيمة الاستثمارية متعددة الجوانب وتوجيه رأس المال عبر الحدود لصناديق الثروة السيادية القيمة بنحو 11.3 تريليون دولار أمريكي بحسب التقديرات.

ويتضمن جدول أعمال القمة جلسة نقاشية حول استخدامات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في العالم الواقعي، يقدمها الدكتور زهانغ هونغ جيانغ، المستشار في أكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي، وعالم الحاسوب الحائز على جوائز عديدة، وعلى أكثر من 150 براءة اختراع، والخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، ومؤلف العديد من الكتب.

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