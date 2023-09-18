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أولـيـاء أمـور يـشـكـون من عمليات احتيال من بعض أصحاب ((بـاصات)) توصيل الطلبة

9/18/2023 7:30:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬

انتشرت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عمليات‭ ‬احتيال‭ ‬على‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬أصحاب‭ ‬باصات‭ ‬التوصيل‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬اتفاق‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬الباص‭ ‬على‭ ‬توصيل‭ ‬ابنه‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬ويدفع‭ ‬العربون‭ ‬ثم‭ ‬يفاجأ‭ ‬بأن‭ ‬صاحب‭ ‬الباص‭ ‬يغلق‭ ‬الاتصال‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لولي‭ ‬الأمر‭ ‬التواصل‭ ‬معه،‭ ‬بينما‭ ‬هناك‭ ‬عمليات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الاحتيال‭ ‬وهي‭ ‬تعذر‭ ‬صاحب‭ ‬الباص‭ ‬عن‭ ‬توصيل‭ ‬الطالب‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬بالمرض‭ ‬أو‭ ‬الظروف‭ ‬حتى‭ ‬يتنازل‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬عن‭ ‬التوصيل‭ ‬وبعدها‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬طلب‭ ‬إعادة‭ ‬العربون‭.‬

وتقول‭ ‬زينب‭ ‬الصفار‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬قروبات‭ ‬التوصيل‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬والتنقلات‭ ‬اليومية‭:‬‭ ‬‮«‬وصلت‭ ‬إلينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشكاوى‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬احتيال‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المواصلات‭ ‬بغلق‭ ‬الاتصال‭ ‬بعد‭ ‬تسلم‭ ‬العربون،‭ ‬وقمنا‭ ‬بدورنا‭ ‬بتوعية‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬بحيث‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬بطاقة‭ ‬الشخص‭ ‬أو‭ ‬رقم‭ ‬السيارة‭ ‬لصاحب‭ ‬الباص‭ ‬قبل‭ ‬الدفع،‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬خيار‭ ‬آخر؛‭ ‬ففي‭ ‬السابق‭ ‬كان‭ ‬أصحاب‭ ‬الباصات‭ ‬يقومون‭ ‬بتوصيل‭ ‬الطلبة‭ ‬بدون‭ ‬عربون‭ ‬وبعدها‭ ‬لا‭ ‬يدفع‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬الرسوم‭ ‬للمواصلات‭ ‬ويتهربون‭ ‬من‭ ‬الدفع،‭ ‬لذلك‭ ‬أصبح‭ ‬العربون‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الوحيد‮»‬،‭ ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬القروبات‭ ‬بتسهيل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المواصلات‭ ‬أو‭ ‬الوظائف‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬فتحت‭ ‬قروبات‭ ‬للتوصيل‭ ‬إلى‭ ‬الجامعات‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬كعمل‭ ‬تطوعي‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬مواصلات‭ ‬للطلبة‭ ‬وكان‭ ‬التوصيل‭ ‬مجانا‭ ‬أو‭ ‬بسعر‭ ‬رمزي‭ ‬يبلغ‭ ‬دينارا‭ ‬واحدا‭ ‬لمساعدة‭ ‬الطلبة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة،‭ ‬ولكن‭ ‬بعدها‭ ‬تطورت‭ ‬العملية‭ ‬وأصبح‭ ‬هناك‭ ‬قروبات‭ ‬للتنقلات‭ ‬اليومية‭ ‬والمدارس‭ ‬والجامعة‭ ‬ولكن‭ ‬بأجر‭ ‬شهري‭ ‬وفتحنا‭ ‬قروبين‭ ‬لمواصلات‭ ‬المدارس‭.‬

كلمات دالة

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