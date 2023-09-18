لجنة الشكاوى بالوطنية لحقوق الإنسان تتعامل مع 63 شكوى ومساعدة قانونية

لجنة الشكاوى بالوطنية لحقوق الإنسان تتعامل مع 63 شكوى ومساعدة قانونية
التاريخ
9/18/2023 7:30:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي السادس والعشرين في مقر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بضاحية السيف برئاسة روضة سلمان العرادي، وعضوية نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خالد عبد العزيز الشاعر وأحمد صباح السلوم، والمحامية دينا عبد الرحمن اللظي.
افتتحت اللجنة اجتماعها باستعراض الكشوفات المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة والحالات التي تم رصدها من خلال وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي منذ الاجتماع الماضي، حيث تعاملت خلال هذا الشهر مع (63) حالة تنوعت ما بين شكاوى ومساعدات قانونية وحالات رصد خلال الفترة السابقة، وقد ناقشت اللجنة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن كل حالة.
وفي إطار الحرص على حماية حقوق الإنسان، التقت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بعدد من الشاكين وأقربائهم، حيث تنوعت مواضيعهم من الحق في تلقي المحكوم عليهم العلاج والرعاية الصحية، وتحسين المتطلبات المعيشية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. كلمات دالة
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