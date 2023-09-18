Tuesday, 19 September 2023 03:13 GMT

لجنة الشكاوى بالوطنية لحقوق الإنسان تتعامل مع 63 شكوى ومساعدة قانونية

9/18/2023 7:30:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشكاوى‭ ‬والرصد‭ ‬والمتابعة‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬اجتماعها‭ ‬العادي‭ ‬السادس‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭ ‬برئاسة‭ ‬روضة‭ ‬سلمان‭ ‬العرادي،‭ ‬وعضوية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬خالد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الشاعر‭ ‬وأحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم،‭ ‬والمحامية‭ ‬دينا‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬اللظي‭.‬

افتتحت‭ ‬اللجنة‭ ‬اجتماعها‭ ‬باستعراض‭ ‬الكشوفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشكاوى‭ ‬التي‭ ‬تلقتها‭ ‬المؤسسة،‭ ‬والمساعدات‭ ‬القانونية‭ ‬المقدمة‭ ‬والحالات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وسائط‭ ‬الإعلام‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬منذ‭ ‬الاجتماع‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬تعاملت‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬مع‭ (‬63‭) ‬حالة‭ ‬تنوعت‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬شكاوى‭ ‬ومساعدات‭ ‬قانونية‭ ‬وحالات‭ ‬رصد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة،‭ ‬وقد‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬بشأن‭ ‬كل‭ ‬حالة‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬التقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشكاوى‭ ‬والرصد‭ ‬والمتابعة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الشاكين‭ ‬وأقربائهم،‭ ‬حيث‭ ‬تنوعت‭ ‬مواضيعهم‭ ‬من‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬العلاج‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وتحسين‭ ‬المتطلبات‭ ‬المعيشية‭ ‬داخل‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN18092023000055011008ID1107094191

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث