لجنة الشكاوى بالوطنية لحقوق الإنسان تتعامل مع 63 شكوى ومساعدة قانونية

افتتحت‭ ‬اللجنة‭ ‬اجتماعها‭ ‬باستعراض‭ ‬الكشوفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشكاوى‭ ‬التي‭ ‬تلقتها‭ ‬المؤسسة،‭ ‬والمساعدات‭ ‬القانونية‭ ‬المقدمة‭ ‬والحالات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وسائط‭ ‬الإعلام‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬منذ‭ ‬الاجتماع‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬تعاملت‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬مع‭ (‬63‭) ‬حالة‭ ‬تنوعت‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬شكاوى‭ ‬ومساعدات‭ ‬قانونية‭ ‬وحالات‭ ‬رصد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة،‭ ‬وقد‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬بشأن‭ ‬كل‭ ‬حالة‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬التقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشكاوى‭ ‬والرصد‭ ‬والمتابعة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الشاكين‭ ‬وأقربائهم،‭ ‬حيث‭ ‬تنوعت‭ ‬مواضيعهم‭ ‬من‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬العلاج‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وتحسين‭ ‬المتطلبات‭ ‬المعيشية‭ ‬داخل‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭. ‬