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البحرين تعزي مصر في ضحايـا انقـلاب حافلـة عسكرية

9/18/2023 7:30:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تعاطف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتضامنها‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬جراء‭ ‬حادث‭ ‬انقلاب‭ ‬حافلة‭ ‬محملة‭ ‬بالذخائر‭ ‬أثناء‭ ‬تنفيذ‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لإحدى‭ ‬الأنشطة‭ ‬التدريبية‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬رمضان،‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬والجنود،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيها‭ ‬ومواساتها‭ ‬للحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬المصري‭ ‬الشقيق،‭ ‬ولأسر‭ ‬وذوي‭ ‬الضحايا،‭ ‬وتمنياتها‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬لجميع‭ ‬المصابين‭.‬

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