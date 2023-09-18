البحرين تعزي مصر في ضحايـا انقـلاب حافلـة عسكرية
التاريخ
9/18/2023 7:30:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة جراء حادث انقلاب حافلة محملة بالذخائر أثناء تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية جنوب مدينة العاشر من رمضان، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الضباط والجنود، معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المصري الشقيق، ولأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. كلمات دالة
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