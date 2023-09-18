جامعتا البحرين والخليج العربي تتطلعان إلى تعزيز شراكتهما البحثية والأكاديمية

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال

الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‮

‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد

رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الجديد،‭ ‬وذلك

في‮

‬مقر‭ ‬الجامعة

بالصخير،‮

‬حيث‭ ‬بحث‭ ‬الرئيسان‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون

بين‭ ‬الجانبين

في‮

‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬العلمية،‮

‬واستعرضا

الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬البحث

العلمي‮

‬المشترك،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والإمكانات‭ ‬والقدرات‭ ‬المتوفرة‭ ‬لدى‭ ‬الجامعتين‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمخرجات‭.‬

ورحَّب‮

‬د‭.‬‮

‬الأنصاري‭ ‬بالرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬لجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬الإدارية‭ ‬الجديدة‭.‬

ومن‭ ‬ناحيته،‮

‬شكر‭ ‬د‭.‬‮

‬آل‭ ‬فهيد،‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الترحيب‭ ‬وحفاوة‭ ‬الاستقبال،‭ ‬معرباً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬لتوسعة‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجامعتين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والبحثية‭.‬

وكان

المؤتمر‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الخليج‭ .‬