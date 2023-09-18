جامعتا البحرين والخليج العربي تتطلعان إلى تعزيز شراكتهما البحثية والأكاديمية

جامعتا البحرين والخليج العربي تتطلعان إلى تعزيز شراكتهما البحثية والأكاديمية
التاريخ
9/18/2023 7:30:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي تطلعهما لتعزيز الشراكة بينهما في المجالات البحثية والأكاديمية وتبادل الخبرات في سبيل تحسين الأداء والارتقاء بالمخرجات.
جاء ذلك لدى استقبال
الدكتور فؤاد محمد الأنصاري
رئيس جامعة البحرين، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد
رئيس جامعة الخليج العربي الجديد، وذلك
في
مقر الجامعة
بالصخير،
حيث بحث الرئيسان آفاق التعاون
بين الجانبين
في
مختلف المجالات العلمية،
واستعرضا
الفرص المتاحة في البحث
العلمي
المشترك، والاستفادة من الخبرات والإمكانات والقدرات المتوفرة لدى الجامعتين في الارتقاء بالمخرجات.
ورحَّب
د.
الأنصاري بالرئيس الجديد لجامعة الخليج العربي، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهامه الإدارية الجديدة.
ومن ناحيته،
شكر د.
آل فهيد، رئيس جامعة البحرين على الترحيب وحفاوة الاستقبال، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه لتوسعة مجالات التعاون والتنسيق بين الجامعتين في مختلف الشؤون الأكاديمية والبحثية.
وكان كلمات دالة
المؤتمر العام لجامعة الخليج .
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