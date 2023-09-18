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جامعتا البحرين والخليج العربي تتطلعان إلى تعزيز شراكتهما البحثية والأكاديمية

9/18/2023 7:30:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬تطلعهما‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬البحثية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالمخرجات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال
الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‮
‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد
رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الجديد،‭ ‬وذلك
في‮
‬مقر‭ ‬الجامعة
بالصخير،‮
‬حيث‭ ‬بحث‭ ‬الرئيسان‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون
بين‭ ‬الجانبين
في‮
‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬العلمية،‮
‬واستعرضا
الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬البحث
العلمي‮
‬المشترك،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والإمكانات‭ ‬والقدرات‭ ‬المتوفرة‭ ‬لدى‭ ‬الجامعتين‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمخرجات‭.‬

ورحَّب‮
‬د‭.‬‮
‬الأنصاري‭ ‬بالرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬لجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬الإدارية‭ ‬الجديدة‭.‬

ومن‭ ‬ناحيته،‮
‬شكر‭ ‬د‭.‬‮
‬آل‭ ‬فهيد،‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الترحيب‭ ‬وحفاوة‭ ‬الاستقبال،‭ ‬معرباً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬لتوسعة‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجامعتين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والبحثية‭.‬

وكان
المؤتمر‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الخليج‭ .‬

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