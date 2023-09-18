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اللجنة المشتركة لمجلسي ((الشورى)) و((النواب)) تواصل بحث مبادئ وأسس إعادة هيكلة الدعم الحكومي

9/18/2023 7:30:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬اللجنتان‭ ‬الممثلتان‭ ‬عن‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬لمناقشة‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬اجتماعًا‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭) ‬لمناقشة‭ ‬الملاحظات‭ ‬والتوصيات‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬بخصوص‭ ‬المبادئ‭ ‬والأسس‭ ‬العامة‭ ‬لإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬وتوجيهه‭ ‬إلى‭ ‬مستحقيه،‭ ‬حيث‭ ‬رأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭.‬

وبحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬ردود‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‭ ‬والاستفسارات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬أهمية‭ ‬وضع‭ ‬الضوابط‭ ‬والأسس‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬للمستحقين‭ ‬وضمان‭ ‬استدامته،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬توافقات‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬تحقق‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬المواطنين،‭ ‬وبما‭ ‬يكفل‭ ‬تحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المشتركة‭ ‬المستمرة‭ ‬بين‭ ‬اللجنتين‭ ‬الممثلتين‭ ‬بمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬والسلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬لمناقشة‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬وتوجيهه‭ ‬إلى‭ ‬مستحقيه‭. ‬

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