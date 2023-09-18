اللجنة المشتركة لمجلسي ((الشورى)) و((النواب)) تواصل بحث مبادئ وأسس إعادة هيكلة الدعم الحكومي

اللجنة المشتركة لمجلسي ((الشورى)) و((النواب)) تواصل بحث مبادئ وأسس إعادة هيكلة الدعم الحكومي
التاريخ
9/18/2023 7:30:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت اللجنتان الممثلتان عن مجلسي الشورى والنواب لمناقشة إعادة هيكلة الدعم الحكومي اجتماعًا أمس (الاثنين) لمناقشة الملاحظات والتوصيات الواردة من الحكومة بخصوص المبادئ والأسس العامة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي وتوجيهه إلى مستحقيه، حيث رأس الاجتماع من جانب مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أعضاء اللجنة المشتركة.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع ردود الحكومة على مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المقدمة من أعضاء اللجنة، فيما أكدت أهمية وضع الضوابط والأسس التشريعية التي تضمن رفع كفاءة توجيه الدعم الحكومي للمستحقين وضمان استدامته، مشيرين إلى أهمية التوصل إلى توافقات مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحقق رؤى وتطلعات المواطنين، وبما يكفل تحقيق المصلحة العامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات المشتركة المستمرة بين اللجنتين الممثلتين بمجلسي الشورى والنواب والسلطتين التشريعية والتنفيذية، لمناقشة إعادة هيكلة الدعم الحكومي وتوجيهه إلى مستحقيه. كلمات دالة
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