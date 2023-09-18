((التربية)) تفتح التسجيل لنظام الانتساب ((المنازل)) بدءا من اليوم
التاريخ
9/18/2023 7:30:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب تسجيل طلبة الانتساب عن طريق المنازل للعام الدراسي 2023-2024، في الفترة من 19 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2023م، وذلك لطلبة المرحلة الثانوية، وطلبة تحسين المعدل لخريجي العامين الدراسيين 2021-2022، و2022-2023 فقط، وطلبة المرحلة الإعدادية والصف السادس الابتدائي (15 سنة فما فوق)، وطلبة نظام التعليم الفني والمهني الذين هم على وشك التخرج بشرط موافقة إدارة العمليات التعليمية بالمنطقة التابعة لها المدرسة.
وبينت الوزارة أن تسجيل الطلبة البحرينيين سيكون عبر الحضور الشخصي في المدارس التابعة لعنوان سكنهم، مع اصطحاب نسخة من بيانات بطاقة الهوية وآخر شهادة للطالب. أما الطلبة البحرينيون حاملو الشهادات الصادرة من الخارج فسيكون تسجيلهم في مركز خدمات المراجعين بوزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى، مع اصطحاب نسخة من كل من بيانات بطاقة الهوية، ووثيقة معادلة الشهادة، والشهادة الدراسية.
وبخصوص الطلبة غير البحرينيين فسيكون التسجيل متاحاً لهم في مركز خدمات المراجعين بوزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى، مع اصطحاب نسخة من بيانات بطاقة الهوية، وإقامة سارية الصلاحية مدة عام دراسي كامل، وآخر شهادة للطالب في حال كانت صادرة من مملكة البحرين، أما إذا كانت صادرة من خارج مملكة البحرين فيجب إرفاق نسخة من وثيقة معادلة الشهادة ونسخة من الشهادة الدراسية، ورسالة عدم ممانعة صادرة من وزارة التربية والتعليم من بلد مقدم الطلب في حال كانت الشهادة الدراسية صادرة من الخارج، وكذلك شهادة حسن سير وسلوك صادرة من بلد مقدم الطلب في حال كانت الشهادة الدراسية صادرة من الخارج، ودفع رسوم التسجيل البالغة 75 ديناراً للمرحلة الثانوية، و25 ديناراً للمرحلة الإعدادية، حيث سيكون الدفع عبر البطاقة الائتمانية فقط. كلمات دالة
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