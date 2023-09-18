((التربية)) تفتح التسجيل لنظام الانتساب ((المنازل)) بدءا من اليوم

وبينت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬تسجيل‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬سيكون‭ ‬عبر‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬التابعة‭ ‬لعنوان‭ ‬سكنهم،‭ ‬مع‭ ‬اصطحاب‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬وآخر‭ ‬شهادة‭ ‬للطالب‭. ‬أما‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيون‭ ‬حاملو‭ ‬الشهادات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬فسيكون‭ ‬تسجيلهم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬المراجعين‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬مع‭ ‬اصطحاب‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية،‭ ‬ووثيقة‭ ‬معادلة‭ ‬الشهادة،‭ ‬والشهادة‭ ‬الدراسية‭.‬

وبخصوص‭ ‬الطلبة‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬فسيكون‭ ‬التسجيل‭ ‬متاحاً‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬المراجعين‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬مع‭ ‬اصطحاب‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية،‭ ‬وإقامة‭ ‬سارية‭ ‬الصلاحية‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬كامل،‭ ‬وآخر‭ ‬شهادة‭ ‬للطالب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فيجب‭ ‬إرفاق‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬وثيقة‭ ‬معادلة‭ ‬الشهادة‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬الشهادة‭ ‬الدراسية،‭ ‬ورسالة‭ ‬عدم‭ ‬ممانعة‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬الشهادة‭ ‬الدراسية‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬وكذلك‭ ‬شهادة‭ ‬حسن‭ ‬سير‭ ‬وسلوك‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬الشهادة‭ ‬الدراسية‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬ودفع‭ ‬رسوم‭ ‬التسجيل‭ ‬البالغة‭ ‬75‭ ‬ديناراً‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانوية،‭ ‬و25‭ ‬ديناراً‭ ‬للمرحلة‭ ‬الإعدادية،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬الدفع‭ ‬عبر‭ ‬البطاقة‭ ‬الائتمانية‭ ‬فقط‭.‬