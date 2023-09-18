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((قمة أهداف التنمية المستدامة)).. ((لقد حان الوقت)) للتحرك من أجل إحياء الوعود بتحسين مصير البشرية

9/18/2023 7:30:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعهّد‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭ ‬الذين‭ ‬اجتمعوا‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬بإحياء‭ ‬وعودهم‭ ‬لتحسين‭ ‬مصير‭ ‬البشرية‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭ ‬ومساعدة‭ ‬أكثر‭ ‬السكان‭ ‬فقرا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تواجه‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬ضعفا‭ ‬أزمات‭ ‬ونزاعات‭.‬

ويخشى‭ ‬أن‭ ‬تطغى‭ ‬على‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬‭ ‬عشية‭ ‬بدء‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬سلسلة‭ ‬توترات‭ ‬جيوسياسية‭ ‬متصاعدة‭ ‬مثل‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬سيحضر‭ ‬رئيسها‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الى‭ ‬نيويورك‭.‬

وتبنت‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لعام‭ ‬2030،‭ ‬وهي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬17‭ ‬هدفا‭ ‬تنمويا‭ ‬منها‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الفقر‭ ‬المدقع‭ ‬والجوع‭ ‬وتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬والتعليم‭ ‬الجيد،‭ ‬وضمان‭ ‬ألا‭ ‬يعاني‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬الأرض‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬ثمانية‭ ‬مليارات‭ ‬نسمة‭ ‬الجوع‭. ‬

وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬قبيل‭ ‬الاجتماع‭ ‬أن‭ ‬القمة‭ ‬ستسعى‭ ‬إلى‭ ‬إنجاز‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬انقاذ‭ ‬عالمية‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬الأهداف،‭ ‬مقرا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬بأن‭ ‬15‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬منها‭ ‬فقط‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬نحو‭ ‬التحقق،‭ ‬بينما‭ ‬يمضي‭ ‬بعضها‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬عكسي‭ ‬للغاية‭ ‬المعقودة‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأهداف‭ ‬تتعلق‭ ‬‮«‬بالآمال‭ ‬والأحلام‭ ‬والحقوق‭ ‬وتوقعات‭ ‬الناس‭ ‬وصحة‭ ‬بيئتنا‭ ‬الطبيعية‭... ‬بتصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬التاريخية‭ ‬والتئام‭ ‬الفوارق‭ ‬العالمية‭ ‬ووضع‭ ‬عالمنا‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬نحو‭ ‬سلام‭ ‬دائم‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لإثبات‭ ‬أنكم‭ ‬تستمعون‭ ‬إليهم‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬الجوع‭ ‬وتسريع‭ ‬تطوير‭ ‬الطاقات‭ ‬المتجددة‭ ‬وحصول‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬كريم‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬الوفير،‭ ‬يشكل‭ ‬الجوع‭ ‬وصمة‭ ‬عار‭ ‬مروعة‭ ‬على‭ ‬جبين‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬

وعانت‭ ‬الجهود‭ ‬لتخصيص‭ ‬المال‭ ‬والانتباه‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬إخفاقات‭ ‬عدة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬ونزاع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأزمات‭ ‬العالمية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الكوارث‭ ‬المناخية‭ ‬المتزايدة‭ ‬والزيادات‭ ‬الحادة‭ ‬في‭ ‬كلفة‭ ‬المعيشة‭.‬

واعتبرت‭ ‬الناشطة‭ ‬ورئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬أوكسفام‮»‬‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفقر‭ ‬آبي‭ ‬ماكسمان‭ ‬أن‭ ‬قمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬هي‭ ‬مجال‭ ‬حيوي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إحداث‭ ‬تغيير‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬على‭ ‬القادة‭ ‬أن‭ ‬يخضعوا‭ ‬للمحاسبة،‭ ‬وأن‭ ‬يستجيبوا‭ ‬لنداءات‭ ‬أولئك‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬للإنصات‭ ‬والقيام‭ ‬بالتزامات‭ ‬ذات‭ ‬جدوى‭ ‬ومتابعة‭ ‬الأمر‭ ‬بعمل‭ ‬فعلي‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬الخطوات‭ ‬الملموسة‭ ‬ستكون‭ ‬قيام‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬بدعم‭ ‬إصلاح‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الدولية‭ ‬لمواجهة‭ ‬الديون‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬تثقل‭ ‬كاهل‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬النامي‭.‬

وفي‭ ‬إعلان‭ ‬تم‭ ‬إقراره‭ ‬بالإجماع‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬التزمت‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬دون‭ ‬تأخير‮»‬‭ ‬لتحقيق‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬هذه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإنسانية‭ ‬والكوكب‭ ‬والرخاء‭ ‬والسلام‭ ‬والشراكات‮»‬‭.‬

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