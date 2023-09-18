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روسيا والصين تؤكدان: تعاوننا مهم لتحقيق ((العدالة)) في الشؤون الدولية

9/18/2023 7:30:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف‭ ‬أمس‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬الصيني‭ ‬الروسي‭ ‬لتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الدولية،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬نظيره‭ ‬الصيني‭ ‬وانغ‭ ‬يي‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬وبكين‭ ‬تعملان‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬عالم‭ ‬متعدد‭ ‬الأقطاب‭.‬

وقال‭ ‬وانغ‭ ‬يي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬وروسيا‭ ‬تتبعان‭ ‬سياسات‭ ‬خارجية‭ ‬مستقلة‭. ‬وتعاوننا‭ ‬ليس‭ ‬موجها‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬شخص،‭ ‬ولا‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬له،‭ ‬تلعب‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭ ‬دورا‭ ‬خاصا‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬العالمي‭. ‬وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬للجنة‭ ‬المركزية‭ ‬للحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الصيني،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬مستعدة‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬عالم‭ ‬متعدد‭ ‬الأقطاب‭ ‬وإقامة‭ ‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬أكثر‭ ‬عدلا‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف،‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬البلدان‭ ‬عملهما‭ ‬المنسق‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وقمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لآسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭.‬

وقال‭ ‬لافروف،‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬المحادثات‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنتديات‭ ‬المتعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬المقبلة،‭ ‬أولا‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬افتتحت‭ ‬أعمالها،‭ ‬ثم‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬قمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لآسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬اجتماعات‭ ‬القمة‭ ‬والاجتماعات‭ ‬الرفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬الأخرى،‭ ‬وأنا‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عملنا‭ ‬المنسق‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬سيستمر‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المنتديات‮»‬‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬الوزيرين‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬بثتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭.‬

وكان‭ ‬وانغ‭ ‬يي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬رحلة‭ ‬تستغرق‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتعهد‭ ‬خلالها‭ ‬البلدان‭ ‬بثقة‭ ‬سياسية‭ ‬متبادلة‭ ‬أعمق،‭ ‬استعدادا‭ ‬لزيارة‭ ‬مهمة‭ ‬محتملة‭ ‬للرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬إلى‭ ‬بكين‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬وانغ،‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ويرأس‭ ‬مكتب‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الحاكم،‭ ‬سيجتمع‭ ‬مع‭ ‬أمين‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬نيكولاي‭ ‬باتروشيف‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬أمنية‭ ‬سنوية،‭ ‬وفق‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭.‬

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