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الحرب في السودان تدخل شهرها السادس وألسنة اللهب تأتي على برج شهير في العاصمة

9/18/2023 7:30:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الخرطوم‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬تتصاعد‭ ‬ألسنة‭ ‬اللهب‭ ‬والدخان‭ ‬من‭ ‬برج‭ ‬شركة‭ ‬النيل‭ ‬للبترول‭ ‬أحد‭ ‬المعالم‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬وسط‭ ‬قتال‭ ‬عنيف‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الخرطوم‭ ‬والذي‭ ‬دخل‭ ‬شهره‭ ‬السادس‭. ‬

والبرج‭ ‬الزجاجي‭ ‬الذي‭ ‬يطل‭ ‬على‭ ‬النيل‭ ‬ويضم‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للشركة‭ ‬وتعلوه‭ ‬دوائر‭ ‬معدنية‭ ‬تم‭ ‬تشييده‭ ‬خلال‭ ‬طفرة‭ ‬نفطية‭ ‬قبل‭ ‬إعلان‭ ‬دولة‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬استقلالها‭ ‬عن‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬البنايات‭ ‬تكلفة‭ ‬في‭ ‬السودان‭. ‬

وتصاعدت‭ ‬ألسنة‭ ‬اللهب‭ ‬والدخان‭ ‬من‭ ‬البرج‭ ‬الشهير‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬للمال‭ ‬والأعمال‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬قرب‭ ‬تلاقي‭ ‬النيلين‭ ‬الأزرق‭ ‬والأبيض‭ ‬وفي‭ ‬منطقة‭ ‬يتقاتل‭ ‬عليها‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭. ‬

ولم‭ ‬يتضح‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬سبب‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭. ‬واتهمت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬الجيش‭ ‬باستهداف‭ ‬البرج‭ ‬ومبان‭ ‬أخرى‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مساعيه‭ ‬لطردها‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الصراع‭. ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬تعليق‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬بعد‭. ‬

‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬حي‭ ‬المربعات‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬أم‭ ‬درمان‭ ‬اشتباكات،‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ ‬بين
الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭. ‬وقال‭ ‬مواطنون‭ ‬من‭ ‬الحي‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬طلبت‭ ‬منهم‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬إخلاء‭ ‬منازلهم‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الاشتباكات‭. ‬وتعيش‭ ‬بعض‭ ‬الأحياء‭ ‬انقطاعاً‭ ‬تاما‭ ‬للتيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬الإتلاف‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬الأسلاك‭ ‬نتيجة‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬بينما‭ ‬تعيش‭ ‬أحياء‭ ‬بأكملها‭ ‬لقرابة‭ ‬شهرين‭ ‬معاناة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬بعد‭ ‬تعطل‭ ‬محطة‭ ‬المقرن‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تمدها‭ ‬بالمياه‭ ‬وصعوبة‭ ‬وصول‭ ‬فرق‭ ‬الصيانة‭ ‬التابعة‭ ‬لهيئة‭ ‬المياه‭ ‬بسبب‭ ‬الاشتباكات‭ ‬المستمرة‭.‬

وفي‭ ‬منطقة‭ ‬المقرن‭ ‬شوهدت‭ ‬ألسنة‭ ‬النيران‭ ‬وهي‭ ‬تلتهم‭ ‬برج‭ ‬شركة‭ ‬النيل‭ ‬الكبرى‭ ‬للبترول‭ ‬بالكامل‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭. ‬وتعتبر‭ ‬شركة‭ ‬النيل‭ ‬الكبرى‭ ‬للبترول‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توزيع‭ ‬البترول‭ ‬وتسويق‭ ‬منتجاته‭ ‬لكافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الاستهلاكية‭. ‬وتمتلك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬عشرات‭ ‬المستودعات‭ ‬في‭ ‬ولايات‭ ‬السودان‭ ‬المختلفة‭.‬

ويتبادل‭ ‬الطرفان‭ ‬الاشتباكات‭ ‬والقصف‭ ‬المدفعي‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬ولا‭ ‬يعرف‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬سبب‭ ‬احتراق‭ ‬المبنى‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬قصفاً‭ ‬مقصودا‭ ‬أم‭ ‬كان‭ ‬نتيجة‭ ‬لعملية‭ ‬غير‭ ‬مقصودة‭.‬

وتسيطر‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬المقرن‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬بها‭ ‬بعض‭ ‬المنشآت‭ ‬المهمة‭ ‬مثل‭ ‬بنك‭ ‬السودان‭ ‬والمقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لشركة‭ ‬زين‭ ‬للاتصالات‭ ‬اللذين‭ ‬يجاوران‭ ‬البرج‭ ‬المحترق‭ ‬لشركة‭ ‬النيل‭ ‬الكبرى‭ ‬للبترول‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬الاشتباكات‭ ‬مستمرة‭ ‬قرب‭ ‬مقر‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬وسط‭ ‬الخرطوم‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬فالقصف‭ ‬المدفعي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬متواصلا،‭ ‬ودوي‭ ‬انفجارات‭ ‬متتالية‭ ‬هزت‭ ‬محيط‭ ‬قيادة‭ ‬الجيش‭ ‬بالخرطوم‭ ‬وتصاعدت‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬أعمدة‭ ‬الدخان‭.‬

واندلعت‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬مواجهات‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬بالخرطوم،‭ ‬وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬تصديه‭ ‬لهجوم‭ ‬شنه‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬على‭ ‬المقر‭. ‬كما‭ ‬سجلت‭ ‬اشتباكات‭ ‬بالمدفعية‭ ‬الثقيلة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مقر‭ ‬‮»‬سلاح‭ ‬المهندسين‭ ‬وسلاح‭ ‬الإشارة‮«‬‭ ‬بالخرطوم‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أكد‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬ينتشر‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬سلاح‭ ‬المهندسين‭. ‬

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