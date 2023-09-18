احتفاء شعبي ورسمي بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي

استقبل‭ ‬رئيس‭ ‬الإمارات‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬أمس‭ ‬رائد‭ ‬الفضاء‭ ‬سلطان‭ ‬النيادي‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭.‬

ونجح‭ ‬النيادي‭ ‬في‭ ‬إتمام‭ ‬أطول‭ ‬مهمة‭ ‬فضائية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العرب‭ ‬‮«‬طموح‭ ‬زايد‭ ‬2‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬6‭ ‬أشهر‭.‬

وأجرى‭ ‬النيادي‭ ‬200‭ ‬تجربة‭ ‬علمية‭ ‬استهدفت‭ ‬خدمة‭ ‬البشر‭ ‬وتحسين‭ ‬حياتهم،‭ ‬كما‭ ‬أصبح‭ ‬أول‭ ‬رائد‭ ‬فضاء‭ ‬عربي‭ ‬يخوض‭ ‬مهمة‭ ‬‮«‬السير‭ ‬في‭ ‬الفضاء‮»‬‭ ‬خارج‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬استمرت‭ ‬نحو‭ ‬7‭ ‬ساعات‭.‬

وكان‭ ‬النيادي‭ ‬قد‭ ‬انطلق‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬المركبة‭ ‬الفضائية‭ ‬دراجون،‭ ‬برفقة‭ ‬فريق‭ ‬ crew -6،‭ ‬ليمضي‭ ‬نحو‭ ‬180‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬عاد‭ ‬بعدها‭ ‬بسلام‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وخضع‭ ‬النيادي‭ ‬لرحلة‭ ‬تأهيل‭ ‬ومراقبة‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬عقب‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬رحلته‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭.‬

وفي‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬نظمته‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬ناسا‮»‬‭ ‬مؤخرا‭ ‬لطاقم‭ ‬مهمة‭ ‬ Crew -6‭ ‬أكد‭ ‬النيادي‭ ‬أنه‭ ‬يطمح‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬تأثير‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الإمارات،‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬الوطن،‭ ‬لمشاركة‭ ‬تجربته‭ ‬مع‭ ‬المجتمع،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬مهمته‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تعد‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قابلية‭ ‬الأرقام‭ ‬للكسر،‭ ‬لكنه‭ ‬من‭ ‬الجميل‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬شباب‭ ‬المستقبل‭ ‬والمجتمع‭ ‬يتحدثون‭ ‬عن‭ ‬الفضاء،‭ ‬وفقما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإماراتية‭ ‬‮«‬وام‮»‬‭.‬

وأنجز‭ ‬النيادي‭ ‬مهام‭ ‬بحثية‭ ‬علمية‭ ‬رائدة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬لرصد‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬للطاقم‭ ‬بهدف‭ ‬دراسة‭ ‬عمل‭ ‬وظائف‭ ‬أجسامهم‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬الجاذبية‭ ‬الصغرى،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬التجهيز‭ ‬لمهمة‭ ‬السير‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬خارج‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية،‭ ‬لتركيب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الألواح‭ ‬الشمسية‭.‬