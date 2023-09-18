اتحاد جدة يعود بقوة والهلال يفلت من خسارة
التاريخ
9/18/2023 7:30:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دشَّن الاتحاد عودته الى مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد ثلاث سنوات من الغياب بفوز كبير على ضيفه ايه جي أم كاي الأوزبكستاني 3-0 الاثنين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.
وسجل الاتحاد ثلاثيته في الشوط الأول عن طريق هارون كمارا (11) والبرازيلي رومارينيو داسيلفا (15 و42 من ركلة جزاء).
وتصدر الاتحاد مجموعته برصيد ثلاث نقاط تاركاً المركز الثاني للقوة الجوية العراقي وسيباهان الإيراني المتعادلين 2-2.
الهلال السعودي يفلت من خسارة
واستهل الهلال السعودي مشواره في النسخة الجديدة من المسابقة نفسها بتعادل مثير مع ضيفه نافباخور نامانجان الأوزبكي /1 1 أمس الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.
وعلى استاد الملك فهد الدولي تقدم نافباخور بهدف حمل توقيع توما تاباتادزي في الدقيقة 52 لكن علي هادي آل بليهي خطف هدف التعادل القاتل للهلال في الوقت بدل الضائع.
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