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اتحاد جدة يعود بقوة والهلال يفلت من خسارة

9/18/2023 7:30:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00


دشَّن‭ ‬الاتحاد‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الغياب‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ايه‭ ‬جي‭ ‬أم‭ ‬كاي‭ ‬الأوزبكستاني‭ ‬3‭-‬0‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأمير‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الفيصل‭ ‬بجدة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭.‬

وسجل‭ ‬الاتحاد‭ ‬ثلاثيته‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬هارون‭ ‬كمارا‭ (‬11‭) ‬والبرازيلي‭ ‬رومارينيو‭ ‬داسيلفا‭ (‬15‭ ‬و42‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭)‬‭.‬

وتصدر‭ ‬الاتحاد‭ ‬مجموعته‭ ‬برصيد‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬تاركاً‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬للقوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي‭ ‬وسيباهان‭ ‬الإيراني‭ ‬المتعادلين‭ ‬2‭-‬2‭.‬

الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬يفلت‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬

واستهل‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬نفسها‭ ‬بتعادل‭ ‬مثير‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬نافباخور‭ ‬نامانجان‭ ‬الأوزبكي‭ /‬1‭ ‬1‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭.‬

وعلى‭ ‬استاد‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬الدولي‭ ‬تقدم‭ ‬نافباخور‭ ‬بهدف‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬توما‭ ‬تاباتادزي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬52‭ ‬لكن‭ ‬علي‭ ‬هادي‭ ‬آل‭ ‬بليهي‭ ‬خطف‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬القاتل‭ ‬للهلال‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

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