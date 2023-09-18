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إصابة وان بيساكا تبعده عدة أسابيع

9/18/2023 7:30:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬تلقى‭ ‬مانشستر‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬بإصابة‭ ‬ظهيره‭ ‬الأيمن‭ ‬أرون‭ ‬وان‭ ‬بيساكا‭ ‬الذي‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬أسابيع‭ ‬عدة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الشمالي‭ ‬العريق‭ ‬أمس‭.‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬‮«‬سيغيب‭ ‬ارون‭ ‬وان‭ ‬بيساكا‭ ‬لفترة‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬برايتون‮»‬‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬‮«‬الخضوع‭ ‬لفحوص‭ ‬اضافية‭ ‬لمعرفة‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬سيغيبها‭ ‬لكن‭ ‬المؤشرات‭ ‬تؤكد‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬اسابيع‭ ‬عدة‮»‬‭.‬

ويعاني‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬اصابات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬صفوفه،‭ ‬واللائحة‭ ‬طويلة‭ ‬وتضمّ‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الفرنسي‭ ‬رافايل‭ ‬فاران،‭ ‬الظهير‭ ‬الايسر‭ ‬لوك‭ ‬شو‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬مايسون‭ ‬ماونت‭ ‬المنتقل‭ ‬اليه‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬تشلسي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬لاعبه‭ ‬الجديد‭ ‬ايضا‭ ‬المغربي‭ ‬سفيان‭ ‬أمرابط‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬ظهره‭.‬

وحقق‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بداية‭ ‬سيئة‭ ‬للغاية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بخسارته‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬5‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬آخرها‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬امام‭ ‬برايتون‭ ‬1‭-‬3‭ ‬السبت‭. ‬وكان‭ ‬وان‭ ‬بيساكا‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الخمس‭ ‬الاخيرة‭ ‬ضد‭ ‬برايتون‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬مريضاً‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬ويخوض‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭ ‬غدا‭ ‬الاربعاء‭.‬

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