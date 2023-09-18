إصابة وان بيساكا تبعده عدة أسابيع

إصابة وان بيساكا تبعده عدة أسابيع
التاريخ
9/18/2023 7:30:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن – أ ف ب: تلقى مانشستر الذي يعاني في الدوري الانكليزي لكرة القدم منذ مطلع الموسم الحالي، ضربة قوية بإصابة ظهيره الأيمن أرون وان بيساكا الذي سيغيب عن الملاعب أسابيع عدة بحسب ما أعلن النادي الشمالي العريق أمس.
وقال بيان صادر عن مانشستر يونايتد «سيغيب ارون وان بيساكا لفترة عن الملاعب بعد أن عانى من اصابة في أواخر المباراة ضد برايتون» مشيراً الى انه يتعيّن على اللاعب «الخضوع لفحوص اضافية لمعرفة المدة التي سيغيبها لكن المؤشرات تؤكد أنها ستكون اسابيع عدة».
ويعاني مانشستر يونايتد من اصابات عدة في صفوفه، واللائحة طويلة وتضمّ قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران، الظهير الايسر لوك شو ولاعب الوسط مايسون ماونت المنتقل اليه مطلع الموسم الحالي من تشلسي، بالإضافة الى لاعبه الجديد ايضا المغربي سفيان أمرابط الذي يعاني من اصابة في ظهره.
وحقق مانشستر يونايتد بداية سيئة للغاية هذا الموسم، بخسارته 3 مباريات من أصل 5 خاضها في الدوري المحلي منذ مطلع الموسم الحالي، آخرها على ارضه امام برايتون 1-3 السبت. وكان وان بيساكا شارك في الدقائق الخمس الاخيرة ضد برايتون بعد أن كان مريضاً خلال الأسبوع الماضي. ويخوض مانشستر يونايتد مباراة صعبة للغاية عندما يحل ضيفاً على بايرن ميونيخ الالماني في الجولة الاولى من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا غدا الاربعاء.
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