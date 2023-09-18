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كو يتطلع إلى ملاعب ممتلئة في بطولة العالم لألعاب القوى

9/18/2023 7:30:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يوجين‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬البريطاني‭ ‬سيباستيان‭ ‬كو‭ ‬انه‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬استاد‭ ‬طوكيو‭ ‬الأولمبي‭ ‬ممتلئا‭ ‬بالمشجعين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رياضة‭ ‬‮«‬أم‭ ‬الألعاب‮»‬‭ ‬ستشعر‭ ‬بالتأثيرات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬لوباء‭ ‬كوفيد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2028‭. ‬وقال‭ ‬كو،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتحدّث‭ ‬في‭ ‬يوجين‭ ‬بولاية‭ ‬أوريغون‭ ‬مع‭ ‬اختتام‭ ‬نهائيات‭ ‬الدوري‭ ‬الماسي،‭ ‬إن‭ ‬تأجيل‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬2020‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬عائق‭ ‬شكّل‭ ‬تحدياً‭ ‬للرياضيين‭ ‬والمدرّبين‭ ‬بسبب‭ ‬البرنامج‭ ‬المزدحم‭. ‬

وقال‭ ‬كو‭: ‬‮«‬عتقد‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬كانوا‭ ‬ساذجين‭ ‬جدا‭ ‬بشأن‭ ‬التأثير‭ ‬الذي‭ ‬سيحدثه‭ ‬مجرد‭ ‬تأجيل‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬واحد‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬اعتقدوا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬كان‭ ‬مجرد‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬تفصيل‭ ‬صغير،‭ ‬وفجأة‭ ‬سيكون‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬تقريباً‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬اننا‭ ‬‮«‬سنشعر‭ ‬بتأثير‭ ‬ذلك‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2028‮»‬‭. ‬وتفوقت‭ ‬طوكيو‭ ‬على‭ ‬نيروبي‭ ‬ووارسو‭ ‬وسنغافورة‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وستستضيف‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬احتضان‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬التي‭ ‬تأجلت‭ ‬عاماً‭ ‬واحداً‭ ‬بسبب‭ ‬الوباء‭ ‬أمام‭ ‬مدرجات‭ ‬فارغة‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬ستكون‭ ‬لحظة‭ ‬جميلة،‭ ‬لأنها‭ ‬ستكون‭ ‬بالفعل‭ ‬أول‭ ‬لحظة‭ ‬كبيرة‭ ‬سيشاهد‭ ‬فيها‭ ‬سكان‭ ‬طوكيو‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬واليابان‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬مدى‭ ‬جمالية‭ ‬الملعب،‭ ‬ولكن‭ ‬الأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬مدى‭ ‬جمال‭ ‬الملعب‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬المشجعين‭ ‬المتحمسين‭ ‬فيه‮»‬‭. ‬وللتأقلم‭ ‬مع‭ ‬تأجيل‭ ‬الأولمبياد‭ ‬مدة‭ ‬سنة،‭ ‬تأجلت‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬حيث‭ ‬اقيمت‭ ‬في‭ ‬يوجين‭ ‬الامريكية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬احتضنت‭ ‬بودابست‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭. ‬وتقام‭ ‬الالعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬الصيفية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬طوكيو‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭.‬

واعتبر‭ ‬كو‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الفوائد‭ ‬للجدول‭ ‬المزدحم‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تنظر‭ ‬إلى‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬التسويق‭ ‬والمستهلك،‭ ‬يكون‭ ‬الامر‭ ‬جيداً،‭ ‬لكنني‭ ‬أعلم‭ ‬أيضاً‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الرياضيين‭ ‬أن‭ ‬يتحلوا‭ ‬بالذكاء‭ ‬والامر‭ ‬ينطبق‭ ‬ايضاً‭ ‬على‭ ‬المدربين‭ ‬للتأقلم‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬حصل‮»‬‭. ‬ويبحث‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬التغييرات‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬الجدولة‭ ‬والجوانب‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬أكثر‭ ‬جاذبية‭ ‬للجماهير‭.‬

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