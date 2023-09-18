كو يتطلع إلى ملاعب ممتلئة في بطولة العالم لألعاب القوى

كو يتطلع إلى ملاعب ممتلئة في بطولة العالم لألعاب القوى
التاريخ
9/18/2023 7:30:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يوجين - أ ف ب: أكد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو انه يتطلع إلى رؤية استاد طوكيو الأولمبي ممتلئا بالمشجعين في بطولة العالم عام 2025، لكنه أشار إلى أن رياضة «أم الألعاب» ستشعر بالتأثيرات غير المباشرة لوباء كوفيد حتى عام 2028. وقال كو، الذي كان يتحدّث في يوجين بولاية أوريغون مع اختتام نهائيات الدوري الماسي، إن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 حتى عام 2021 أدى إلى خلق عائق شكّل تحدياً للرياضيين والمدرّبين بسبب البرنامج المزدحم.
وقال كو: «عتقد أن الناس كانوا ساذجين جدا بشأن التأثير الذي سيحدثه مجرد تأجيل الألعاب الأولمبية لمدة عام واحد». وتابع: «اعتقدوا أن هذا كان مجرد نوع من تفصيل صغير، وفجأة سيكون كل شيء على ما يرام في غضون عام تقريباً»، مشيراً الى اننا «سنشعر بتأثير ذلك حتى عام 2028». وتفوقت طوكيو على نيروبي ووارسو وسنغافورة لاستضافة البطولة عام 2025، وستستضيف البطولة بعد أربع سنوات من احتضان الألعاب الأولمبية التي تأجلت عاماً واحداً بسبب الوباء أمام مدرجات فارغة.
وأوضح: «ستكون لحظة جميلة، لأنها ستكون بالفعل أول لحظة كبيرة سيشاهد فيها سكان طوكيو بشكل خاص واليابان بشكل عام مدى جمالية الملعب، ولكن الأهم من ذلك هو مدى جمال الملعب مع وجود المشجعين المتحمسين فيه». وللتأقلم مع تأجيل الأولمبياد مدة سنة، تأجلت بطولة العالم 2021 إلى عام 2022 حيث اقيمت في يوجين الامريكية، في حين احتضنت بودابست بطولة العالم لهذا العام في الموعد المحدد. وتقام الالعاب الاولمبية الصيفية في باريس العام المقبل قبل أن تستضيف طوكيو بطولة العالم.
واعتبر كو أنه قد تكون هناك بعض الفوائد للجدول المزدحم وقال في هذا الصدد: «إذا كنت تنظر إلى الأمر من وجهة نظر التسويق والمستهلك، يكون الامر جيداً، لكنني أعلم أيضاً أنه كان يتعين على الرياضيين أن يتحلوا بالذكاء والامر ينطبق ايضاً على المدربين للتأقلم مع ما حصل». ويبحث الاتحاد الدولي لألعاب القوى في التغييرات المحتملة في الجدولة والجوانب الأخرى التي يمكن أن تجعل بطولة العالم أكثر جاذبية للجماهير.
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