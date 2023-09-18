رئيس فريق مرسيدس يغيب عن سباق فورمولا1- الياباني

رئيس فريق مرسيدس يغيب عن سباق فورمولا1- الياباني
التاريخ
9/18/2023 7:30:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن – د ب أ ذكر تقرير إخباري أمس أن توتو فولف رئيس فريق مرسيدس سيغيب عن سباق الجائزة الكبرى الياباني المقرر يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، حيث يخضع لعملية جراحية في الركبة.
وسيخضع النمساوي فولف (51 عاما) للجراحة في بلاده، وذلك لعلاج الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».
وكان فولف قد تعرض لإصابة في الركبة قبل أعوام بسبب حادث دراجة خلال الإجازة الصيفية لفورمولا1-، وقد تعرض لكسر في المرفق. وسيتولى مهام فولف في سباق اليابان، عدد من إداريي الفريق من بينهم البلجيكي جيروم دامبروزيو مدير تطوير السائقين، والذي شارك في 20 سباقا لفورمولا1- في عامي 2010 و2011، وبرادلي لورد رئيس الاتصالات بمرسيدس منذ فترة طويلة.
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