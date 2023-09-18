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رئيس فريق مرسيدس يغيب عن سباق فورمولا1- الياباني

9/18/2023 7:30:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭ ‬ذكر‭ ‬تقرير‭ ‬إخباري‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬توتو‭ ‬فولف‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬الياباني‭ ‬المقرر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا1‭-‬،‭ ‬حيث‭ ‬يخضع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬الركبة‭.‬

وسيخضع‭ ‬النمساوي‭ ‬فولف‭ (‬51‭ ‬عاما‭) ‬للجراحة‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬وذلك‭ ‬لعلاج‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬الأمامي‭ ‬للركبة‭ ‬اليسرى،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬فولف‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬قبل‭ ‬أعوام‭ ‬بسبب‭ ‬حادث‭ ‬دراجة‭ ‬خلال‭ ‬الإجازة‭ ‬الصيفية‭ ‬لفورمولا1‭-‬،‭ ‬وقد‭ ‬تعرض‭ ‬لكسر‭ ‬في‭ ‬المرفق‭. ‬وسيتولى‭ ‬مهام‭ ‬فولف‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬اليابان،‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬إداريي‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬البلجيكي‭ ‬جيروم‭ ‬دامبروزيو‭ ‬مدير‭ ‬تطوير‭ ‬السائقين،‭ ‬والذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬سباقا‭ ‬لفورمولا1‭- ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2010‭ ‬و2011،‭ ‬وبرادلي‭ ‬لورد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتصالات‭ ‬بمرسيدس‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭.‬

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