نيس يتعاقد مع الحارس الإيطالي سيريغو

نيس يتعاقد مع الحارس الإيطالي سيريغو
التاريخ
9/18/2023 7:30:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن نادي نيس ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم تعاقده رسميا مع حارس المرمى الدولي الإيطالي السابق سالفاتوري سيريغو حتى نهاية الموسم.
وكان المخضرم سيريغو، البالغ من العمر 36 عاماً، غير مرتبط بعقد مع أي ناد منذ رحيله عن فيورنتينا الإيطالي في نهاية الموسم الماضي.
ويعرف سييريغو الذي لعب 28 مباراة دولية، كرة القدم الفرنسية جيدا بعدما دافع عن ألوان باريس سان جرمان في الفترة بين 2011 و2016 وخاض معه 190 مباراة في جميع المسابقات بينها 145 في الدوري.
وسيكون سيريغو حارس المرمى الثاني في صفوف نيس بعد البولندي الواعد مارسين بولكا (23 عاما) الذي دافع سابقا على غرار الإيطالي عن ألوان باريس سان جرمان، قبل أن يتعاقد معه الفريق الجنوبي بشكل دائم في بداية الموسم الماضي.
وخاض سيريغو تجربة فاشلة في إسبانيا موسم 2016-2017 مع اشبيلية وأوساسونا على سبيل الاعارة من باريس سان جرمان، قبل أن يستعيد بريقه في إيطاليا لمدة أربعة مواسم مع تورينو (2017-2021) وموسم واحد مع جنوى (2021-2022).
واستهل سيريغو الموسم الماضي مع نابولي من دون أي يلعب أي مباراة قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الشتوية وتعرض لتمزق في وتر أخيل في أبريل الماضي. وكان المدرب الإيطالي لنيس فرانتشيسكو فاريولي أكد الأربعاء الماضي أن سيريغو يتدرب منذ أكثر من أسبوع في نيس، الأمر الذي جعله يخضع في الوقت نفسه لاختبارات وفحوص بدنية «من أجل تقييم حالته البدنية».
MENAFN18092023000055011008ID1107094176
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.