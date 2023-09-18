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نيس يتعاقد مع الحارس الإيطالي سيريغو

9/18/2023 7:30:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬نادي‭ ‬نيس‭ ‬ثالث‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تعاقده‭ ‬رسميا‭ ‬مع‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الدولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬السابق‭ ‬سالفاتوري‭ ‬سيريغو‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

وكان‭ ‬المخضرم‭ ‬سيريغو،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬36‭ ‬عاماً،‭ ‬غير‭ ‬مرتبط‭ ‬بعقد‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬ناد‭ ‬منذ‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬فيورنتينا‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

ويعرف‭ ‬سييريغو‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬28‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الفرنسية‭ ‬جيدا‭ ‬بعدما‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬2011‭ ‬و2016‭ ‬وخاض‭ ‬معه‭ ‬190‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬بينها‭ ‬145‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وسيكون‭ ‬سيريغو‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬نيس‭ ‬بعد‭ ‬البولندي‭ ‬الواعد‭ ‬مارسين‭ ‬بولكا‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬سابقا‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الإيطالي‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعاقد‭ ‬معه‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وخاض‭ ‬سيريغو‭ ‬تجربة‭ ‬فاشلة‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬موسم‭ ‬2016‭-‬2017‭ ‬مع‭ ‬اشبيلية‭ ‬وأوساسونا‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الاعارة‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬بريقه‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬مواسم‭ ‬مع‭ ‬تورينو‭ (‬2017-2021‭) ‬وموسم‭ ‬واحد‭ ‬مع‭ ‬جنوى‭ (‬2021-2022‭).‬

واستهل‭ ‬سيريغو‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬نابولي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬يلعب‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬فيورنتينا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬وتعرض‭ ‬لتمزق‭ ‬في‭ ‬وتر‭ ‬أخيل‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭. ‬وكان‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬لنيس‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬فاريولي‭ ‬أكد‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬سيريغو‭ ‬يتدرب‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬نيس،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعله‭ ‬يخضع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬لاختبارات‭ ‬وفحوص‭ ‬بدنية‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقييم‭ ‬حالته‭ ‬البدنية‮»‬‭.‬

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