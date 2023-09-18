إنفانتينو يزور ملعب نادي دالاس كاوبويز

ميامي‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬تابع‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬جاني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬مباراة‭ ‬نادي‭ ‬دالاس‭ ‬كاوبويز‭ ‬البيتية‭ ‬ضد‭ ‬نيويورك‭ ‬جتس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ليلقي‭ ‬نظرة‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الملاعب‭ ‬المرشحة‭ ‬لاحتضان‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭. ‬ويُعتبر‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬تي‭ ‬أند‭ ‬تي‮»‬‭ ‬في‭ ‬أرلينغتون‭ (‬ولاية‭ ‬تكساس‭) ‬أحد‭ ‬الملاعب‭ ‬المرشحة‭ ‬لاحتضان‭ ‬النهائي‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬‮«‬متلايف‭ ‬ستاديوم‮»‬‭ ‬الخاص‭ ‬بناديي‭ ‬نيويورك‭ ‬جاينتس‭ ‬ونيويورك‭ ‬نتس،‭ ‬و«سوفي‭ ‬ستاديوم‮»‬‭ ‬الخاص‭ ‬بنادي‭ ‬لوس‭ ‬انجلوس‭ ‬غالاكسي،‭ ‬و«مرسيدس‭ ‬بنز‭ ‬ستاديوم‮»‬‭ ‬في‭ ‬أتلانتا‭.‬

ويمكث‭ ‬إنفانتينو‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لوقت‭ ‬طويل‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬التي‭ ‬سيشارك‭ ‬فيها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬48‭ ‬منتخباً،‭ ‬وتتشارك‭ ‬كندا‭ ‬والمكسيك‭ ‬الاستضافة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أيضاً‭. ‬وافتتح‭ ‬فيفا‭ ‬مكاتب‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬كورال‭ ‬غايبلز‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬وبدأ‭ ‬يتعاقد‭ ‬مع‭ ‬موظفين‭ ‬جدد‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تنظيم‭ ‬المونديال‭.‬

وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬زيارة‭ ‬إنفانتينو‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬قام‭ ‬رئيس‭ ‬فيفا‭ ‬بتلبية‭ ‬دعوة‭ ‬لمتابعة‭ ‬مباراة‭ ‬دالاس‭ ‬كاوبويز‭ ‬ونيويورك‭ ‬جتس‭ ‬برفقة‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬كونكاكاف‭ (‬شمال‭ ‬ووسط‭ ‬امريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬والبحر‭ ‬الكاريبي‭) ‬فيكتور‭ ‬مونتالياني،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يزور‭ ‬ملاعب‭ ‬أخرى‭ ‬ستستضيف‭ ‬مباريات‭ ‬خلال‭ ‬المونديال‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬المقبلة‭.‬

وسيختار‭ ‬فيفا‭ ‬الملعب‭ ‬الذي‭ ‬سيحتضن‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬ربما‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬برس‮»‬‭. ‬يملك‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬تي‭ ‬أند‭ ‬تي‮»‬‭ ‬سقفاً‭ ‬قابلاً‭ ‬للطي‭ ‬وافتتح‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬واحتضن‭ ‬نهائي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الامريكية‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬بول‮»‬‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬وكان‭ ‬مسرحاً‭ ‬لعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الودية‭.‬







