إنفانتينو يزور ملعب نادي دالاس كاوبويز

إنفانتينو يزور ملعب نادي دالاس كاوبويز
التاريخ
9/18/2023 7:30:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميامي - أ ف ب: تابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو مباراة نادي دالاس كاوبويز البيتية ضد نيويورك جتس في الدوري الأمريكي، ليلقي نظرة عن كثب على أحد الملاعب المرشحة لاحتضان نهائي مونديال 2026. ويُعتبر ملعب «ايه تي أند تي» في أرلينغتون (ولاية تكساس) أحد الملاعب المرشحة لاحتضان النهائي الى جانب «متلايف ستاديوم» الخاص بناديي نيويورك جاينتس ونيويورك نتس، و«سوفي ستاديوم» الخاص بنادي لوس انجلوس غالاكسي، و«مرسيدس بنز ستاديوم» في أتلانتا.
ويمكث إنفانتينو في الولايات المتحدة لوقت طويل قبل انطلاق كأس العالم 2026 التي سيشارك فيها للمرة الأولى 48 منتخباً، وتتشارك كندا والمكسيك الاستضافة الى جانب الولايات المتحدة أيضاً. وافتتح فيفا مكاتب جديدة في كورال غايبلز في ميامي وبدأ يتعاقد مع موظفين جدد للمساعدة في عملية تنظيم المونديال.
وبحسب مصدر مطلع على تفاصيل زيارة إنفانتينو للولايات المتحدة، قام رئيس فيفا بتلبية دعوة لمتابعة مباراة دالاس كاوبويز ونيويورك جتس برفقة رئيس اتحاد كونكاكاف (شمال ووسط امريكا الشمالية والبحر الكاريبي) فيكتور مونتالياني، ومن المتوقع أن يزور ملاعب أخرى ستستضيف مباريات خلال المونديال في الاشهر المقبلة.
وسيختار فيفا الملعب الذي سيحتضن نهائي مونديال 2026 في وقت لاحق من العام الحالي، ربما في نوفمبر المقبل بحسب ما أفاد مصدر لوكالة «فرانس برس». يملك ملعب «ايه تي أند تي» سقفاً قابلاً للطي وافتتح عام 2009، واحتضن نهائي كرة القدم الامريكية «سوبر بول» في فبراير عام 2011 وكان مسرحاً لعدد كبير من المباريات الودية.
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