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كاف يعتمد زيادة الجائزة المالية لكأس السوبر الأفريقي

9/18/2023 7:30:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ ‬ ‭ ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭: ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كاف‭) ‬أمس‭ ‬زيادة‭ ‬الجائزة‭ ‬المالية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الأفريقي‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

وذكر‭ ‬كاف‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائري‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الأفريقي،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬سيحصل‭ ‬علي‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ .‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬اللقب‭ ‬القاري‭. ‬وأوضح‭ ‬كاف‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬المكافآت‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬التزام‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬باتريس‭ ‬موتسيبي‭ ‬رئيس‭ ‬كاف‭ ‬بزيادة‭ ‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مسابقات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬أندية‭ ‬وفرق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬مكتفية‭ ‬ذاتيا‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‭ ‬إلى‭ ‬الطويل‭.‬


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