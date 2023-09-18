كاف يعتمد زيادة الجائزة المالية لكأس السوبر الأفريقي

كاف يعتمد زيادة الجائزة المالية لكأس السوبر الأفريقي
التاريخ
9/18/2023 7:30:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة – د ب أ: أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أمس زيادة الجائزة المالية لبطولة كأس السوبر الأفريقي إلى 500 ألف دولار بدلا من 200 ألف دولار.
وذكر كاف عبر موقعه الرسمي أن اتحاد العاصمة الجزائري الذي توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر الأفريقي، يوم الجمعة الماضي، بالمملكة العربية السعودية على حساب الأهلي المصري، سيحصل علي نصف مليون دولار .
وأضاف أن الأهلي سيحصل على 250 ألف دولار بعد خسارة اللقب القاري. وأوضح كاف أن زيادة المكافآت في كأس السوبر تأتي ضمن التزام من الدكتور باتريس موتسيبي رئيس كاف بزيادة الجوائز المالية في جميع مسابقات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي ضمان أن تصبح أندية وفرق كرة القدم مكتفية ذاتيا على المدى المتوسط إلى الطويل.
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