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الألماني دراكسلر إلى الأهلي القطري

9/18/2023 7:30:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬الجناح‭ ‬الألماني‭ ‬يوليان‭ ‬دراكسلر‭ ‬لمدة‭ ‬موسمين،‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭.‬

ونشر‭ ‬النادي‭ ‬صوراً‭ ‬لدراكسلر‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬القميص‭ ‬رقم‭ ‬7،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أجرى‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬

وخرج‭ ‬دراكسلر‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لنادي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬لويس‭ ‬انريكي‭.‬

وسيشكّل‭ ‬اللاعب‭ ‬الألماني‭ ‬البالغ‭ ‬29‭ ‬عاماً‭ ‬دفعة‭ ‬قوية‭ ‬لـ«العميد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬الأمرين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬القطري،‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬واستقبلت‭ ‬شباكه‭ ‬عشرة‭ ‬اهداف،‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭.‬

ونقل‭ ‬النادي‭ ‬عن‭ ‬رئيسه‭ ‬عبدالله‭ ‬الملا‭ ‬أنه‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬فريق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬في‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياته‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إرضاء‭ ‬جماهير‭ ‬الأهلي‭.. ‬والعودة‭ ‬لمكانة‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬خارطة‭ ‬الكرة‭ ‬القطرية‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬دراكسلر‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬الثمامة‭ ‬الذي‭ ‬استضاف‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬‮«‬أن‭ ‬خسارة‭ ‬النادي‭ ‬لثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬الموسم‭ ‬طويلا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬نقل‭ ‬النادي‭ ‬عن‭ ‬دراكسلر‭ ‬‮«‬سعادته‭ ‬بالانضمام‭ ‬لمجموعة‭ ‬النجوم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬سمعة‭ ‬قطر‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬عموما‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬للنادي‭ ‬الأهلي‭.‬

ولمع‭ ‬نجم‭ ‬الدولي‭ ‬الألماني‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬شالكه‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬له‭ ‬168‭ ‬مباراة‭ ‬وسجل‭ ‬29‭ ‬هدفاً،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬الى‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬بصفقة‭ ‬كبيرة‭ ‬صيف‭ ‬2015‭ ‬ثم‭ ‬الى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬وقضى‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬معارا‭ ‬لنادي‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭.‬

وخاض‭ ‬دراكسلر‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬خلال‭ ‬المواسم‭ ‬الخمسة‭ ‬198‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬26‭ ‬هدفا‭ ‬وصنع‭ ‬41‭ ‬هدفا‭. ‬

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