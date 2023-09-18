الألماني دراكسلر إلى الأهلي القطري

الألماني دراكسلر إلى الأهلي القطري
التاريخ
9/18/2023 7:30:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن النادي الأهلي القطري لكرة القدم تعاقده مع الجناح الألماني يوليان دراكسلر لمدة موسمين، قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي.
ونشر النادي صوراً لدراكسلر وهو يحمل القميص رقم 7، بعد أن أجرى الفحص الطبي الأحد في الدوحة.
وخرج دراكسلر من حسابات المدرب الإسباني لنادي باريس سان جرمان لويس انريكي.
وسيشكّل اللاعب الألماني البالغ 29 عاماً دفعة قوية لـ«العميد» الذي يعاني الأمرين في الدوري القطري، بعدما خسر المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن واستقبلت شباكه عشرة اهداف، ويحتل المركز قبل الأخير.
ونقل النادي عن رئيسه عبدالله الملا أنه يتطلع إلى أن يكون فريق كرة القدم «في أفضل مستوياته في الفترة المقبلة من أجل إرضاء جماهير الأهلي.. والعودة لمكانة الأهلي في خارطة الكرة القطرية».
ولفت رئيس النادي الذي وقع على عقد دراكسلر في استاد الثمامة الذي استضاف مباريات في مونديال 2022 «أن خسارة النادي لثلاث مباريات لا تعني نهاية الموسم وما زال الموسم طويلا».
كما نقل النادي عن دراكسلر «سعادته بالانضمام لمجموعة النجوم في الدوري القطري وقال إن سمعة قطر كبيرة في الرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص»، مشيرا إلى أنه لم يتردد في الانتقال للنادي الأهلي.
ولمع نجم الدولي الألماني مع نادي شالكه الذي لعب له 168 مباراة وسجل 29 هدفاً، قبل أن ينتقل الى فولفسبورغ بصفقة كبيرة صيف 2015 ثم الى باريس سان جرمان عام 2017 وقضى الموسم الماضي معارا لنادي بنفيكا البرتغالي.
وخاض دراكسلر مع باريس خلال المواسم الخمسة 198 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 26 هدفا وصنع 41 هدفا.
MENAFN18092023000055011008ID1107094173
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.