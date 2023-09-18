توخيل يغيب عن بايرن في مباراته الأولى بدوري الأبطال

توخيل يغيب عن بايرن في مباراته الأولى بدوري الأبطال
التاريخ
9/18/2023 7:30:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونخ – د ب أ: تأكد غياب توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن قيادة الفريق في مباراته المرتقبة أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي غدا الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب الإيقاف.
وكان توخيل قد طرد خلال آخر مباراة لبايرن في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وذلك في مواجهة مانشستر سيتي في دور الثمانية في أبريل الماضي. وبالتالي يخضع توخيل للإيقاف في المباراة أمام مانشستر يونايتد مساء الأربعاء وسيتابع الفريق من المدرجات، بينما يتولى المدربون المساعدون أنتوني باري وأرنو ميتشلز وزولت لوف قيادة بايرن في المباراة.
ويتنافس بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في المجموعة الأولى بدوري الأبطال التي تضم أيضا جالطه سراي التركي وكوبنهاجن الدنماركي.
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