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توخيل يغيب عن بايرن في مباراته الأولى بدوري الأبطال

9/18/2023 7:30:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونخ‭ ‬ ‭ ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭: ‬تأكد‭ ‬غياب‭ ‬توماس‭ ‬توخيل‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الإيقاف‭.‬

وكان‭ ‬توخيل‭ ‬قد‭ ‬طرد‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬لبايرن‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭. ‬وبالتالي‭ ‬يخضع‭ ‬توخيل‭ ‬للإيقاف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬وسيتابع‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬المدرجات،‭ ‬بينما‭ ‬يتولى‭ ‬المدربون‭ ‬المساعدون‭ ‬أنتوني‭ ‬باري‭ ‬وأرنو‭ ‬ميتشلز‭ ‬وزولت‭ ‬لوف‭ ‬قيادة‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

ويتنافس‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بدوري‭ ‬الأبطال‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬جالطه‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬وكوبنهاجن‭ ‬الدنماركي‭.‬

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