جوارديولا يؤكد غياب كوفاسيتش وجريليش وستونز عن سيتي

جوارديولا يؤكد غياب كوفاسيتش وجريليش وستونز عن سيتي
التاريخ
9/18/2023 7:30:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أن فريقه سيفتقد لجهود الثلاثي ماتيو كوفاسيتش وجاك جريليش وجون ستونز خلال المواجهة أمام ريد ستار الصربي اليوم الثلاثاء في مستهل حملة الدفاع عن اللقب القاري. ولم يشارك جريليش في آخر مباراتين، كما يواصل ستونز غيابه، حيث لم يشارك في آخر ست مواجهات للفريق، وكذلك لم يشارك كوفاسيتش مع منتخب كرواتيا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وغاب عن فوز سيتي أمام ويستهام
يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز. وأوضح جوارديولا أن الثلاثي لن يشارك في مواجهة الغد، لكنه يأمل أن يعودوا عاجلا وليس آجلا.
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله: «أعتقد أنهم يتحسنون، لكنهم لن يشاركوا في مواجهة الغد». وتابع «آمل أن يتحسنوا قبل مواجهة نوتنجهام فورست أو المباريات القادمة لأننا في حاجة إليهم لأنه ليس لدينا اختيارات كثيرة في تلك اللحظة، ولكن هذا ما هو عليه الحال». وأشار: «انظروا كيف كنا بدونهم في المباريات الأخيرة، نأمل أن يعودوا قريبا لأننا بحاجة إلى المنافسة».
وأتم حديثه: «هذا هو الحال، وتحدث أشياء كثيرة نعم لكننا نقبل ذلك».
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