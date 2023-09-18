جوارديولا يؤكد غياب كوفاسيتش وجريليش وستونز عن سيتي

أكد‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬جوارديولا‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬سيفتقد‭ ‬لجهود‭ ‬الثلاثي‭ ‬ماتيو‭ ‬كوفاسيتش‭ ‬وجاك‭ ‬جريليش‭ ‬وجون‭ ‬ستونز‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬ريد‭ ‬ستار‭ ‬الصربي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬القاري‭. ‬ولم‭ ‬يشارك‭ ‬جريليش‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين،‭ ‬كما‭ ‬يواصل‭ ‬ستونز‭ ‬غيابه،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مواجهات‭ ‬للفريق،‭ ‬وكذلك‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬كوفاسيتش‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬كرواتيا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وغاب‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬سيتي‭ ‬أمام‭ ‬ويستهام‭ ‬

يونايتد‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭. ‬وأوضح‭ ‬جوارديولا‭ ‬أن‭ ‬الثلاثي‭ ‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الغد،‭ ‬لكنه‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬يعودوا‭ ‬عاجلا‭ ‬وليس‭ ‬آجلا‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬عن‭ ‬جوارديولا‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬يتحسنون،‭ ‬لكنهم‭ ‬لن‭ ‬يشاركوا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الغد‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يتحسنوا‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬نوتنجهام‭ ‬فورست‭ ‬أو‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة‭ ‬لأننا‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إليهم‭ ‬لأنه‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬اختيارات‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬اللحظة،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬عليه‭ ‬الحال‮»‬‭. ‬وأشار‭: ‬‮«‬انظروا‭ ‬كيف‭ ‬كنا‭ ‬بدونهم‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يعودوا‭ ‬قريبا‭ ‬لأننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‮»‬‭.‬

وأتم‭ ‬حديثه‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الحال،‭ ‬وتحدث‭ ‬أشياء‭ ‬كثيرة‭ ‬نعم‭ ‬لكننا‭ ‬نقبل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬