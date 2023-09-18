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أبرزها صدام سان جيرمان ودورتموند8 مباريات مهمة في افتتاح دور المجموعات بدوري الأبطال

9/18/2023 7:30:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ ‬ ‭ ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭: ‬يُرفع‭ ‬الستار‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬لعل‭ ‬أبرزها‭ ‬المباراة‭ ‬المرتقبة‭ ‬بين‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬وبوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭. ‬ويتطلع‭ ‬كبار‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬لتحقيق‭ ‬انطلاقة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬خلال‭ ‬لقاءات‭ ‬الغد‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬التي‭ ‬ستستقطب‭ ‬أنظار‭ ‬محبي‭ ‬الساحرة‭ ‬المستديرة‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭ ‬وخارجها‭. ‬وتشهد‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مواجهتين‭ ‬متكافئتين،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬لاتسيو‭ ‬الإيطالي‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬فيما‭ ‬يستضيف‭ ‬فينورد‭ ‬روتردام‭ ‬الهولندي‭ ‬فريق‭ ‬سيلتيك‭ ‬الاسكتلندي‭.‬

وتبدو‭ ‬مستويات‭ ‬الأندية‭ ‬الأربعة‭ ‬متقاربة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يصعب‭ ‬التكهن‭ ‬بهوية‭ ‬الفريقين‭ ‬المتأهلين‭ ‬للأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭. ‬ويبحث‭ ‬لاتسيو‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬عن‭ ‬العودة‭ ‬لنغمة‭ ‬الانتصارات،‭ ‬عقب‭ ‬خسارتهما‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬بلديهما‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭. ‬وخسر‭ ‬لاتسيو‭ ‬1‭/‬3‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬سقوط‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدويا‭ ‬بخسارته‭ ‬صفر‭/‬3‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬فلنسية‭ ‬بالدوري‭ ‬الإسباني‭. ‬وستكون‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬بدوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬لكنها‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬لقاءاتهما‭ ‬بمختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬أتلتيكو‭ ‬في‭ ‬مواجهتين‭ ‬مقابل‭ ‬انتصار‭ ‬وحيد‭ ‬للاتسيو‭ ‬وفرض‭ ‬التعادل‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬اللقاء‭ ‬الرابع‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬يدخل‭ ‬فينورد،‭ ‬الفائز‭ ‬بدوري‭ ‬الأبطال‭ ‬عام‭ ‬1970،‭ ‬لقاءه‭ ‬ضد‭ ‬سلتيك‭ ‬منتشيا‭ ‬بفوزه‭ ‬الساحق‭ ‬6‭/‬1‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬هيرنفين‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالدوري‭ ‬الهولندي‭. ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬الاسكتلندي،‭ ‬المتوج‭ ‬باللقب‭ ‬القاري‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لقمة‭ ‬سائغة‭ ‬أمامه،‭ ‬حيث‭ ‬يطمع‭ ‬إلى‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬ترضي‭ ‬طموحات‭ ‬جماهيره‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬يجرى‭ ‬بمدينة‭ ‬روتردام‭. ‬وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة،‭ ‬يخوض‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬مواجهة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬كما‭ ‬تشهد‭ ‬لقاء‭ ‬آخر‭ ‬بين‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬ونيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭. ‬ويفتقد‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نجومه‭ ‬الذين‭ ‬استعان‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬الساحر‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬والجناح‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماركو‭ ‬فيراتي،‭ ‬والمدافع‭ ‬الإسباني‭ ‬المخضرم‭ ‬سيرخيو‭ ‬راموس‭.‬

وبدا‭ ‬واضحا‭ ‬معاناة‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬نجومه،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬بداية‭ ‬متواضعة‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بالمسابقة‭ ‬برصيد‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬لقاءات‭. ‬وأثار‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬قلق‭ ‬جماهيره‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬2‭/‬3‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬نيس‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬الأخير‭ ‬بالدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬ليتلقى‭ ‬هزيمته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬ولا‭ ‬يختلف‭ ‬الحال‭ ‬كثيرا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لدورتموند،‭ ‬الفائز‭ ‬بدوري‭ ‬الأبطال‭ ‬عام‭ ‬1991،‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬حاليا،‭ ‬بعدما‭ ‬حصد‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬لقاءاته‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يطمح‭ ‬ميلان،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بقائمة‭ ‬أكثر‭ ‬الأندية‭ ‬فوزا‭ ‬بدوري‭ ‬الأبطال‭ ‬برصيد‭ ‬سبعة‭ ‬ألقاب،‭ ‬لاستعادة‭ ‬اتزانه‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬القاسية‭ ‬5‭/‬1‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬‮«‬ديربي‭ ‬الغضب‮»‬،‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬السبت‭. ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬ميلان‭ ‬سهلة‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬عقبة‭ ‬نيوكاسل،‭ ‬العائد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬طويل،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬الفريق‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لمصالحة‭ ‬جماهيره‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬بعد‭ ‬انطلاقته‭ ‬المتواضعة‭ ‬في‭ ‬البريميرليج‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويتواجد‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬حاليا‭ ‬برصيد‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬لقاءات،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬برينتفورد‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬في‭ ‬ظهوره‭ ‬الأخير‭ ‬بالبطولة‭ ‬المحلية‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬المعترك‭ ‬الأوروبي‭. ‬وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة،‭ ‬يبدأ‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬القاري،‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬ستار‭ ‬الصربي‭ ‬العريق،‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬باللقب‭ ‬عام‭ ‬1991‭.‬

وتشهد‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬أيضا‭ ‬لقاء‭ ‬آخر‭ ‬بين‭ ‬يانج‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬ولايبزج‭ ‬الألماني‭. ‬ويستهل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬جوارديولا‭ ‬مشواره‭ ‬الأوروبي،‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬انطلاقة‭ ‬مثالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى‭ ‬بالمسابقة‭ ‬المحلية،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬انتصاره‭ ‬المثير‭ ‬3‭/‬1‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ويستهام‭ ‬يونايتد‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬السبت‭.‬

وتبدو‭ ‬حظوظ‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬هي‭ ‬الأوفر‭ ‬لحصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الفوارق‭ ‬الكبيرة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬اللذين‭ ‬يلتقيان‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يمنع‭ ‬الفريق‭ ‬الصربي‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬الاتحاد‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬يتسلح‭ ‬يانج‭ ‬بويز‭ ‬بعاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬لتحقيق‭ ‬المفاجأة‭ ‬أمام‭ ‬لايبزج،‭ ‬الذي‭ ‬استعد‭ ‬بقوة‭ ‬لمواجهته‭ ‬الأوروبية،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬3‭/ ‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أوجسبورج‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭.‬

ويواجه‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬مهمة‭ ‬ليست‭ ‬بالصعبة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬رويال‭ ‬أنتويرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬بين‭ ‬شاختار‭ ‬دونيتسك‭ ‬الأوكراني‭ ‬وبورتو‭ ‬البرتغالي‭. ‬ويرغب‭ ‬برشلونة،‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬في‭ ‬تفادي‭ ‬كارثة‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين‭ ‬حين‭ ‬انتهى‭ ‬مشواره‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حالة‭ ‬الاستقرار‭ ‬التي‭ ‬ينعم‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬الكتالوني‭ ‬حاليا‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مديره‭ ‬الفني‭ ‬تشافي‭ ‬هيرنانديز‭.‬

وحقق‭ ‬برشلونة‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادلا‭ ‬وحيدا‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى‭ ‬بالدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وطمأن‭ ‬محبيه‭ ‬بشأن‭ ‬جاهزيته‭ ‬لبدء‭ ‬مسيرته‭ ‬الأوروبية‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬انتصارا‭ ‬كاسحا‭ ‬5‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬محليا‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭. ‬وأبرم‭ ‬النادي‭ ‬الإسباني‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ظهوره‭ ‬بشكل‭ ‬مغاير‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سعيه‭ ‬لاستعادة‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬الغائب‭ ‬عنه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬حيث‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬إيلكاي‭ ‬جوندوجان‭ ‬وجواو‭ ‬كانسيلو،‭ ‬ثنائي‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬وجواو‭ ‬فيليكس،‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬للغاية‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭.‬

ويأمل‭ ‬بورتو،‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬عامي‭ ‬1987‭ ‬و2004‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬شاختار‭ ‬دونيتسك،‭ ‬في‭ ‬مباراتهما‭ ‬التي‭ ‬تجرى‭ ‬بملعب‭ ‬‮«‬فولكسبارك‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬هامبورج‭ ‬الألمانية‭. ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يمنع‭ ‬شاختار‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬البرتغالي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬دفع‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬مشواره‭ ‬بدور‭ ‬المجموعات‭. ‬


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