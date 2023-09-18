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المؤيد: إنجاز العداءة وينفرد يافي يسجل في التاريخ

9/18/2023 7:30:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ضاحية‭ ‬السيف‭: ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ - ‬رفع‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬الى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬بفوز‭ ‬العداءة‭ ‬وينفرد‭ ‬موتيلي‭ ‬يافي‭ ‬وإحرازها‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الماسي‭ ‬العالمي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬موانع‭ ‬للسيدات‭ ‬وتحقيقها‭ ‬ثاني‭ ‬أفضل‭ ‬زمن‭ ‬عالمي‭ ‬بالتاريخ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭.‬

مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬القفزة‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مكانة‭ ‬رفيعة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬القيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬الذهب‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‭. ‬

وأشاد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بتسجيل‭ ‬العداءة‭ ‬لزمن‭ ‬8‭:‬50‭:‬66‭ ‬دقيقة‭ ‬خلال‭ ‬السباق‭ ‬وبذلك‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬حطمت‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭ ‬وتسجيل‭ ‬ثاني‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬اللعبة‭ ‬وهو‭ ‬انجاز‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬الفخر‭ ‬ودليل‭ ‬قاطع‭ ‬على‭ ‬كفاءة‭ ‬العداءة‭ ‬يافي‭ ‬وجاهزيتها‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬

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