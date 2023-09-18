المؤيد: إنجاز العداءة وينفرد يافي يسجل في التاريخ

المؤيد: إنجاز العداءة وينفرد يافي يسجل في التاريخ
التاريخ
9/18/2023 7:30:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ضاحية السيف: المجلس الأعلى للشباب والرياضة - رفع أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أسمى آيات التهاني والتبريكات الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بفوز العداءة وينفرد موتيلي يافي وإحرازها لقب الدوري الماسي العالمي لألعاب القوى 2023 في سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات وتحقيقها ثاني أفضل زمن عالمي بالتاريخ في هذا السباق.
مؤكداً أن القفزة في مستوى ألعاب القوى على مستوى المملكة قد وصلت إلى مكانة رفيعة غير مسبوقة مما يؤكد حرص القيادة الرياضية في المملكة على تهيئة الأسباب التي تمكن الرياضيين في المملكة من إحراز الذهب على المستويين المحلي والعالمي.
وأشاد الأمين العام بتسجيل العداءة لزمن 8:50:66 دقيقة خلال السباق وبذلك تكون قد حطمت الرقم القياسي الخاص بها وتسجيل ثاني أسرع زمن يسجل في تاريخ اللعبة وهو انجاز يدعو الى الفخر ودليل قاطع على كفاءة العداءة يافي وجاهزيتها للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.
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