لأول مرة في التاريخ.. الألعاب الإلكترونية تندرج ضمن بطولة دورة الألعاب الآسيوية

لأول مرة في التاريخ.. الألعاب الإلكترونية تندرج ضمن بطولة دورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/18/2023 7:30:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية:
يسجل الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية ظهوره الأول بعد إدراج الألعاب الإلكترونية في منافسات دورة الألعاب الآسيوية، وذلك بمشاركة 4 لاعبين يمثلون المنتخب الوطني للألعاب الإلكترونية في لعبتين هما
FIFA
و Street Fighter 5، حيث تعد منافسات الألعاب الإلكترونية أحدث المسابقات التي يعتمدهما المجلس الأولمبي الآسيوي ضمن الألعاب الرئيسية في الدورة.
وعبر حسين الكوهجي رئيس الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية عضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي للرياضات الالكترونية نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضات الالكترونية نائب رئيس الاتحاد الخليجي للرياضات الالكترونية
عن فخره واعتزازه بمشاركة لاعبي المنتخب الوطني في بطولة دورة الألعاب الآسيوية التي تعتبر واحدة من الأحداث الرئيسية في هذه الدورة الرياضية الكبرى.
ويقود المنتخب المدرب الوطني محمد خالد الرويحي للعبة FIFA ، ويمثل المنتخب في لعبة
FIFA
اللاعبان عبدالعزيز عبداللطيف فقيهي وراشد الرويحي، فيما يمثل البحرين في لعبة
Street Fighter 5
اللاعبان أحمد بهلول وأيمن يوسف.
وينص نظام مسابقة FIFA على تأهل اللاعب الأفضل في ثلاث جولات في مواجهته مع منافسه، فالفائز بالمباراة من يفوز في جولتين، وفي حالة التعادل في أي جولة، تتجه المباراة للأشواط الإضافية، وإذا استمر التعادل تتجه الى البلنتيات.
أما في لعبة
Street Fighter 5
فيخوض اللاعب جولة من 99 ثانية للدور الواحد، ويتأهل الفائز في ثلاث جولات، على أن تكون كل جولة من دورين، يحسب الفائز فيها في حال التعادل للاعب صاحب أكثر حالات الفوز.
وشهدت الفترة الأخيرة انتشاراً واسعاً لمنافسات الألعاب الإلكترونية التي باتت محط أنظار الجميع، حيث شارك المنتخب الوطني للرجال والنساء في العديد من المنافسات خلال الفترة السابقة ونجح في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وهو ما يأمل أن ينعكس بصورة إيجابية على مشاركته التاريخية في دورة الألعاب الآسيوية.
وقال حسين الكوهجي إن قدرة البحرين في الحصول على هذا الموقع الرياضي المهم وغيره من المواقع مؤخراً إنما يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي تولى به رياضة الألعاب الإلكترونية، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، شاكراً سموهما الكريم على ما يلقاه الاتحاد من دعم مستمر، والذي كان له بالغ الأثر منذ تأسيسه.
كما تقدم الكوهجي بالشكر الجزيل على إسهامات سموهما الكريم في تسخير كافة الظروف المثالية للنهوض بقدرات الرياضة البحرينية في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية، ودعم سموهما الكريم، والمساندة السديدة التي سهلت تحقيق العديد من الإنجازات للرياضة البحرينية.
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