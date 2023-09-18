لأول مرة في التاريخ.. الألعاب الإلكترونية تندرج ضمن بطولة دورة الألعاب الآسيوية

الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭: ‬‮

‬يسجل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬إدراج‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬4‭ ‬لاعبين‭ ‬يمثلون‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬لعبتين‭ ‬هما‮

‬ FIFA ‮

‬و Street ‭ ‬ Fighter ‭ ‬5،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬منافسات‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أحدث‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬يعتمدهما‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬ضمن‭ ‬الألعاب‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬

وعبر‭ ‬حسين‭ ‬الكوهجي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬الالكترونية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للرياضات‭ ‬الالكترونية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬للرياضات‭ ‬الالكترونية

عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بمشاركة‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭.‬‮

‬

ويقود‭ ‬المنتخب‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬الرويحي‭ ‬للعبة‭ ‬ FIFA ،‭ ‬ويمثل‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬لعبة‮

‬ FIFA ‮

‬اللاعبان‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عبداللطيف‭ ‬فقيهي‭ ‬وراشد‭ ‬الرويحي،‭ ‬فيما‭ ‬يمثل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬لعبة‮

‬ Street ‭ ‬ Fighter ‭ ‬5‮

‬اللاعبان‭ ‬أحمد‭ ‬بهلول‭ ‬وأيمن‭ ‬يوسف‭.‬

وينص‭ ‬نظام‭ ‬مسابقة‭ ‬ FIFA ‭ ‬على‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬مع‭ ‬منافسه،‭ ‬فالفائز‭ ‬بالمباراة‭ ‬من‭ ‬يفوز‭ ‬في‭ ‬جولتين،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬جولة،‭ ‬تتجه‭ ‬المباراة‭ ‬للأشواط‭ ‬الإضافية،‭ ‬وإذا‭ ‬استمر‭ ‬التعادل‭ ‬تتجه‭ ‬الى‭ ‬البلنتيات‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬لعبة‮

‬ Street ‭ ‬ Fighter ‭ ‬5‮

‬فيخوض‭ ‬اللاعب‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬99‭ ‬ثانية‭ ‬للدور‭ ‬الواحد،‭ ‬ويتأهل‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬كل‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬دورين،‭ ‬يحسب‭ ‬الفائز‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التعادل‭ ‬للاعب‭ ‬صاحب‭ ‬أكثر‭ ‬حالات‭ ‬الفوز‭.‬

وشهدت‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬انتشاراً‭ ‬واسعاً‭ ‬لمنافسات‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬محط‭ ‬أنظار‭ ‬الجميع،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للرجال‭ ‬والنساء‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬ينعكس‭ ‬بصورة‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬مشاركته‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭.‬

وقال‭ ‬حسين‭ ‬الكوهجي‭ ‬إن‭ ‬قدرة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬الرياضي‭ ‬المهم‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬مؤخراً‭ ‬إنما‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬به‭ ‬رياضة‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬شاكراً‭ ‬سموهما‭ ‬الكريم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلقاه‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬مستمر،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬الكوهجي‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬على‭ ‬إسهامات‭ ‬سموهما‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬تسخير‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬المثالية‭ ‬للنهوض‭ ‬بقدرات‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافل‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ودعم‭ ‬سموهما‭ ‬الكريم،‭ ‬والمساندة‭ ‬السديدة‭ ‬التي‭ ‬سهلت‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬