رحلة طويلة نقلت الأحمر الأولمبي ومنتخب الطائرة إلى الصين

رحلة طويلة نقلت الأحمر الأولمبي ومنتخب الطائرة إلى الصين
التاريخ
9/18/2023 7:30:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كان منتخبا كرة القدم والطائرة أول المنتخبات الوطنية الواصلة إلى مدينة هانغتشو يوم السبت الماضي، حيث استغرقت الرحلة من البحرين إلى هانغتشو عبر ترانزيت في مطار قطر حوالي 14 ساعة تقريباً، فيما كان الوفد الإداري لبعثة البحرين قد وصل أولاً قبل 5 أيام بهدف التحضير والإعداد لاستقبال لاعبي المنتخبات الوطنية في القرية وتوفير مختلف الظروف الملائمة للبعثة البحرينية، فيما وصل الوفد الإعلامي يوم الأحد الماضي.
ووصلت البعثة إلى هانغشو في ساعة متأخرة بالتوقيت المحلي، وكان في الاستقبال عدد من المتطوعين في اللجنة المنظمة، حيث تم توفير مسار خاص للوفود المشاركة في الدورة بجمارك المطار لإنهاء إجراءات الوصول وختم الجوازات، كما كان في انتظار الوفد حافلة خاصة نقلته إلى القرية الرياضية، قبل أن ينتقل منتخب كرة القدم إلى مقر سكنه.
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