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رحلة طويلة نقلت الأحمر الأولمبي ومنتخب الطائرة إلى الصين

9/18/2023 7:30:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كان‭ ‬منتخبا‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬والطائرة‭ ‬أول‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬الواصلة‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬استغرقت‭ ‬الرحلة‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬هانغتشو‭ ‬عبر‭ ‬ترانزيت‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬قطر‭ ‬حوالي‭ ‬14‭ ‬ساعة‭ ‬تقريباً،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬لبعثة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬أولاً‭ ‬قبل‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬بهدف‭ ‬التحضير‭ ‬والإعداد‭ ‬لاستقبال‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬وتوفير‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬الملائمة‭ ‬للبعثة‭ ‬البحرينية،‭ ‬فيما‭ ‬وصل‭ ‬الوفد‭ ‬الإعلامي‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭.‬

ووصلت‭ ‬البعثة‭ ‬إلى‭ ‬هانغشو‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬مسار‭ ‬خاص‭ ‬للوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬بجمارك‭ ‬المطار‭ ‬لإنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬الوصول‭ ‬وختم‭ ‬الجوازات،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬الوفد‭ ‬حافلة‭ ‬خاصة‭ ‬نقلته‭ ‬إلى‭ ‬القرية‭ ‬الرياضية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬سكنه‭.‬

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